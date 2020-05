Afrique: Cinéma international - Ces figures africaines qui ont conquis Hollywood

A Hollywood, le paradis du cinéma mondial, des actrices et acteurs afro-américains repoussent les limites et s'imposent comme des visages de premier plan. De la Kenyane Lupita Nyong'o au béninois Djimon Hounsou, en passant par les Sud-africaines Michelle Van Der Water et Elize du Toit, la Nigériane Megalyn Echikunwoke, l'Ivoirien Isaac De Bankolé, le Nigérian Chiwetel Ejiofor, le plateau des Africains, qui affiche avec fierté leur origine fait rêver le tout Hollywood.

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o est née au Mexique de parents kenyans et possède une double nationalité pour les deux pays. Lauréate d'un Oscar à 35 ans, elle est l'une des actrices les plus recherchées de l'industrie à l'heure actuelle. Son succès commence avec le film "12 ans un esclave" dans lequel elle a joué Patsey. Depuis, elle a joué dans des films à succès tels que Black Panther de Marvel, The Jungle Book et Star Wars : The Force Awakens. L'actrice a eu 56 nominations aux Oscars du cinéma américain et gagné 36 fois.

Michelle Van Der Water

Née au Cap, en Afrique du Sud, Michelle Van Der Water a débuté par le mannequinat avant d'embrasser la carrière d'actrice après des études d'art dramatique. Elle a commencé en 2000 par des apparitions sur un certain nombre de films en jouant des rôles courts sur divers films majeurs. Un des rôles principaux était dans le film "Minotaure" dans le rôle de la Reine Raphaëlla avec Tony Todd et Tom Hardy. D'autres représentations ont eu lieu dans des œuvres telles que le renouvellement de la série "Melrose Place", "Castle" et NCIS : Los Angeles.

Megalyn Echikunwoke

Megalyn est née à Spokane, Washington, d'une mère anglaise, allemande et irlandaise et d'un père nigérian. L'actrice a été découverte très tôt et a commencé à jouer dès l'âge de quatorze ans. C'est avec "The 4400", une série télévisée dans laquelle elle a joué le rôle principal d'Isabelle Tyler, l'adulte qu'elle s'est révélée à Hollywood. Elle a également joué un rôle dans la série "Raising The Bar" diffusée sur Tnt et tenu des rôles sur "Made In Jersey", "90210" "That's The 70's Show" de CBS et plusieurs autres.

Thandie Newton

Thandiwe Nashita "Thandie" Newton est la fille d'un technicien anglais, Nick Newton et d'une zimbabwéenne Nyasha, qui selon Newton, serait une princesse Shona. Présente dans de nombreux films à grand succès à Hollywood, Thandie a fait ses débuts dans le film Flirting en 1991 avant de jouer dans "Interview With A Vampire" 3 ans plus tard. Ses rôles les plus marquants sont Nyah Nordhoff-Hall dans "Mission Impossible II", Sally Hemings dans "Jefferson In Paris", Kate Thomas dans "Norbit", Linda dans "The Pursuit of Happiness" et un rôle-titre dans "Beloved". Au cours de sa carrière, Newton a été récompensée pour ses exploits dans l'industrie du cinéma, y compris un prix Black Reel pour le meilleur ensemble dans "The Chronicles of Riddick", une nomination pour un prix Black Movie pour une performance exceptionnelle dans un rôle de soutien dans "Crash", et bien d'autres.

Liya Kebedé

D'abord mannequin avant de devenir actrice, Liya Kebedé en 2007, s'est hissée au onzième rang des modèles les plus rémunérés selon la liste Forbes. Kebedé est née et a grandi à Addis-Abeba, en Éthiopie. Dans sa carrière d'actrice, elle a joué dans des films tels que The Best Offer, Desert Flower, Lord of War, Good Shepherd, et Samba. L'actrice et le mannequin ont aussi beaucoup donné à la bonne volonté et ont même été nommés ambassadeurs de bonne volonté de l'Oms pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Elle a ensuite fait un pas de plus et a fondé sa propre fondation caritative, la Fondation Liya Kebedé. En 2013, Kebedé a remporté le prix Glamor's Women of the Year pour sa philanthropie.

Azie Tesfai

Native de Los Angeles, Azie Tesfai est la fille d'immigrants érythréens. Tesfai a fait sa première apparition au grand écran dans "Wicked Wicked Games" de FOX. Elle a également eu des rôles dans "Melrose Place", "Franklin and Bash", "Law and Order" : "SVU" et "Royal Pains." L'actrice est aussi très active dans l'humanitaire, avec son organisation connue sous le nom de Fortuned Culture. Cette association à but non lucratif s'occupe de vendre des bijoux et d'en faire don à des enfants dans les pays en voie de développement.

Benu Mabhena

Benu Mabhena est née à Londres au Royaume-Uni. Ses origines se retrouvent au Zimbabwe, où ses parents et la plupart de ses frères et sœurs sont nés. En grandissant, Benu s'oriente vers la poésie, l'écriture et la récitation de pièces poétiques. Elle affûte ses armes avec le Diablo Valley College et participe à des représentations théâtrales. Après l'université, elle choisit de vivre en Californie du Sud et de poursuivre ses rêves de comédienne en décrochant un rôle dans Blood Diamonds (2006). Elle est également apparue dans Night Walkers and Princess.

Elize du Toit

Du Toit est née à Grahamstown, en Afrique du Sud. Elle a passé une grande partie de son enfance dans le pays mais a fait ses études à l'étranger. Sa carrière professionnelle s'étend sur près de deux décennies maintenant, et elle est célèbre pour avoir joué Izzy Davies dans "Hollyoaks", le feuilleton de Channel 4. Et depuis lors, elle a joué dans plusieurs productions, dont The Devil's Chair, Waking the dead, Coronation Street, Casualty, Material Girl, Lewis, The line of Beauty, Doctor Who et bien d'autres. Bien qu'elle n'ait pas remporté de prix importants, Elize Du Toit continue de jouer des rôles qui alimentent les conversations dans la société.

Kandyse McClure

L'étoile née en Afrique du Sud n'avait jamais pensé être actrice. Kandy McClure rêvait d'études en médecine pour devenir un grand médecin chercheur. Mais le sort en a décidé autrement. Sa carrière cinématographique a débuté de la façon la plus inattendue qui soit. Après avoir été auditionnée pour la pièce d'une amie au Canada, elle a reçu un appel pour un rôle beaucoup plus important et a ensuite consacré sa vie à la profession. Depuis, McClure a joué dans de nombreux films de renom, dont Roméo doit mourir, Battleship Galactica et Da Vinci's Inquest.

Charlize Theron

L'actrice sud-africaine Charlize Theron est également productrice de films. Theron a été mise sous les feux de la rampe après son rôle dans "The Devil's Advocate" dans les années 1990. Les sommets vertigineux de la gloire hollywoodienne n'étaient rien pour la star de l'époque, qui a joué dans de nombreux autres films et qui a même remporté un Oscar pour sa performance exceptionnelle dans le "Monstre" dans le rôle de la tueuse en série Aileen Wuornos. Après avoir remporté cette distinction, Theron est devenu le premier Sud-Africain à remporter le prix tant convoité. Depuis qu'elle a gagné en 2003, la star a joué dans des films tels que Mad "Max : Fury Road"

"Hancock" "Atomic Blonde" et "The Fate of the Furious".

Djimon Hounsou

Sa vraie découverte est arrivée quand il a joué le rôle de Horus dans le film Stargate en 1994, qui le révèle au cinéma. Ce qui lui a valu ensuite, son rôle d'esclave dans Amistad, de Steven Spielberg. Djimon Hounsou est aujourd'hui l'un des acteurs les plus riches de Hollywood. Né le 24 Avril 1964 à Cotonou (Bénin), Djimon Hounsou a eu des débuts très difficiles lorsqu'il a quitté son pays natal pour se rendre en France à l'âge de 13 ans. Par manque de moyens, il vivait dans la rue après avoir quitté l'école. Et c'est là, qu'il a été aperçu par le styliste Thierry Mugler. Il débute ainsi une carrière de mannequinat avant de se reconvertir dans le monde du cinéma vers les années 90. Et depuis, il a joué dans beaucoup de films, notamment Gladiator, The Four Feathers, Blood Diamond, In America,... Il a aussi été nominé aux oscars grâce à son interprétation dans In America et Blood Diamond.

Oris Ehuero

Oris Erhuero est un acteur, producteur de cinéma, écrivain et top model britannique, né le 23 septembre 1968 à Londres. D'origine nigériane, il a été révélé au monde cinématographique dans le film Highlander : Endgame en 2000. Puis suivront d'autres succès notamment Black Mask 2 : City of Masks, Lotta, A Lousy Ten Grand, Quelques jours en avril, Honore Muganza, Joe Willie's Friend, Moloch Tropical, Raoul Peck et le fameux Strike Back qui finissent par établir sa réputation.

Chiwetel Ejiofor

Né le 10 juillet 1977 à Londres, Chiwetel Ejiofor est lui aussi d'origine nigériane. Le comédien débute au théâtre avant que le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg, lui offre ses premiers pas à Hollywood avec Amistad, en 1997. Depuis, Ejiofor a eu l'occasion de travailler avec des réalisateurs comme Spike Lee ou encore John Singleton. En 2007, il collabore avec le metteur en scène britannique Ridley Scott sur le film American Gangster. Deux ans plus tard, il sauve le monde dans 2012, un film de Roland Emmerich. Aujourd'hui, Ejiofor a à son actif plusieurs succès qui font de lui une valeur sûre d'Hollywood. Il était à l'affiche du film indépendant post-apocalyptique Z for Zachariah, puis retrouve le blockbuster de science-fiction Seul sur Mars, porté par Matt Damon. Il tient également le rôle principal du thriller The Secret in Their Eyes, où il a pour partenaires Nicole Kidman et Julia Roberts. Aussi, les films Triple Nine, Marvel, Doctor Strange, le blockbuster évènement Avengers : Endgame, confirment également son ascension à Hollywood.

Isaach de Bankolé

Né en Côte d'Ivoire en 1957, Isaach part en France pour étudier en 1975. Mais très vite, il découvre sa passion pour le théâtre. Il commence à faire des cours dans ce domaine. Après quelques interprétations, il obtient le rôle de Lemmy dans Black Mic-Mac où il a été nommé au César du Meilleur espoir masculin. Isaach de Bankolé a tourné son premier film américain en 1991 Night on Earth. A l'image de son brillant parcours français, l'acteur ivoirien enchaîne de grosses productions notamment Ghost Dog, Manderlay, Casino Royale, The Limits of Control, White Material. Finalement, son casting pour la série 24H Chrono, le blockbuster Black Panthère et le remake de l'emblématique film policier Shaft, démontre que l'acteur ivoirien est bien assis dans le palais d'Hollywood.

Omar Sy

Né le 20 Janvier 1978 à Trappes (Yvelines) d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne. Omar Sy débute dans le milieu de l'animation à Radio Nova. Par la suite, il forme le duo comique Omar et Fred avec Fred Testot et entame une carrière dans le monde du cinéma. Il reçoit en 2012, le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Intouchables. Ce qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Il tourne dès lors dans plusieurs blockbusters du cinéma américain notamment X-Men, Jurassic World et Inferno.