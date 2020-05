Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Dimba Pierre invite les femmes à se faire enrôler sur les listes électorales

Le président du conseil régional de l'Agnéy-tiassa Dimba Pierre a rencontré les présidentes des associations et réseaux de femmes d'Agboville ce samedi 30 mai 2020. C'était dans la grande salle de réunion d'un hôtel de la place « Au soir du 31 octobre, nous devons crier et danser pour célébrer notre victoire.

Pour cela, vous devez établir vos pièces d'identités et aller vous inscrire sur les listes électorales. Portez ce message important dans vos familles, vos entourages et partout afin que nous gagnions toutes les élections dans les urnes... ». Ces mots forts ont été prononcés par Dimba Pierre président du conseil régional et coordonnateur Rhdp d'Agboville.

Ensuite, il a déroulé les réalisations du conseil régional dans le domaine de l'éducation et la santé avant d'annoncer « Les femmes, vous aurez 5 usines de transformation du manioc en attieké et tous les autres produits dérivés du manioc. La route 2 fois 2 voies qui a démarré, arrivera jusqu'à Agboville. Continuez de croire en nos projets et mettez vos associations et réseaux au service du développement de la région » a-t-il exhorté.