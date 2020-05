Cote d'Ivoire: Mines / Production de production de bauxite - Lagune exploitation Bongouanou a commencé ses exportations

Au cours d'une cérémonie organisée hier vendredi, en présence du Dg du Port autonome d'Abidjan, (Paa), Hien Sié, Lagune exploitation Bongouanou a lancé ses activités d'exportation de bauxite.

Pour cette première depuis le début de ses activités d'exploration et de production, il y a huit ans, dans le Moronou, l'entreprise minière a mis à la disposition de ses partenaires internationaux, 22 000 tonnes de bauxite, en attendant l'envoi de 50 000 autres tonnes la semaine prochaine. Présidant la cérémonie, Hien Sié s'est félicité de ce que ce nouveau trafic va créer des emplois et des recettes supplémentaires pour l'État de Côte d'Ivoire. Le Dg du Paa s'est également réjoui qu'il s'agisse de la première entreprise minière ivoirienne productrice de bauxite et dont le Head Leadership est aussi assuré par des nationaux. « Nous sommes fiers qu'une entreprise ivoirienne dirigée par des Ivoiriens se lance pour la première fois dans cette activité. Nous souhaitons qu'elle prospère et s'installe parmi les plus importantes dans le monde », a-t-il confié.

Le patron du Paa a promis de mettre tout en œuvre pour accompagner efficacement les opérations portuaires de Lagune exploitation Bongouanou. La société minière s'est également vu promettre un appui constant du ministère des Mines et de la Géologie par la voix d'Ibrahim Coulibaly, Dg des mines. « Cette cérémonie marque une étape très importante dans le secteur minier ivoirien et le ministre me charge de vous traduire sa disponibilité à apporter tout son soutien, chaque fois cela sera nécessaire, pour un développement harmonieux des activités de Lagune exploitation Bongouanou », a-t-il déclaré.

Ibrahim Coulibaly n'a pas manquer de saluer l'abnégation dont a fait preuve le Pdg de Lagune exploitation Bongouanou, Moumouni Bictogo, pour réussir ce challenge. Quant à Moumouni Bictogo, il a exprimé sa gratitude à tous ses collaborateurs, aux autorités préfectorales, locales et coutumières pour leur soutien. Il n'a pas manqué de relever l'appui constant de l'État en général et du vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, en particulier. Anthony Arcidiaco, directeur du port vraquier, a indiqué que l'entreprise dispose dans l'espace portuaire de 50 000 tonnes de bauxite, entreposées sur un terre-plein mis à disposition par le Paa.