Cote d'Ivoire: Riposte contre le coronavirus à Agboville - Les pharmaciens appuient le conseil régional

L'association des pharmaciens originaires d'Agboville vient d'offrir un important lot de kits sanitaires au conseil régional. « Nous apportons notre modeste appui au conseil régional en faveur de nos parents. Notre association réunit tous les fils et filles pharmaciens d'Agboville exerçant sur l'étendue du territoire, sans distinction de race, d'ethnies et de religions. Nous envisageons même de créer un district pharmaceutique ici à Agboville. Cela va contribuer au développement en créant des emplois directs et indirects » a précisé Docteur Yavo Hubert, président de cette association, qui existe depuis 2010.

Les dons sont constitués de 100 seaux-robinets, 99 couvertures, 300 savons, 4 cartons de savons liquides, 4 cartons de savons et 1000 masques.

En retour, le préfet s'est réjoui de ce geste et en a profité pour le remettre au conseil régional qui à son tour les a remis à la communauté éducative. « Les nouvelles qui nous parvenaient n'étaient pas bonnes concernant les enseignants. Ils projetaient de rentrer en grève dès le mardi 2 juin 2020, et nous avons fait un geste pour les apaiser. Cet autre geste de ce jour nous soulage et nous allons offrir ces dons au Dren, qui à son tour va remettre aux enseignants » a indiqué Dimba N'Gou Pierre président du conseil régional.

Quant au préfet, il a remercié les généreux donateurs, fils de la région. Il les a encouragé dans leur projet de construction du district pharmaceutique. « Comme l'a dit Dimba Pierre, ce geste va apaiser la velléité de grève des enseignants. Ils soutenaient qu'ils ne sont pas suffisamment protégés. Merci infiniment ».

Enfin, le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnel Silué Gozié s'est engagé à faire bonne usage de ces dons.