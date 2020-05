Burkina Faso: Marche à Bobo pour la levée du couvre-feu Les manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène

Les manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène

Une centaine de jeunes ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les éléments de la Compagnie républicaine de sécurité, samedi 30 mai 2020 au centre-ville de Bobo-Dioulasso, lors d'une marche pour la levée du couvre-feu. Cette manifestation fait suite à un appel quelques jours auparavant, des associations des DJ, des gérants et managers de maquis et night clubs, des artistes et autres acteurs culturels, à une marche de protestation pour exiger du gouvernement, la levée du couvre-feu. Ce samedi, 30 mai 2020 donc, peu après 8heures, des jeunes à motos et à pied ont répondu à cet appel et se sont regroupés à la place Tiéfo Amoro.

De la place Tiéfo Amoro, ceux-ci voulaient arpenter les artères de la ville de Bobo-Dioulasso pour exprimer leur ras le bol face au maintien du couvre-feu qui, à leurs yeux impactait négativement leurs activités. Mais les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour les interrompre. Puisque leur convoi sera dispersé entre le siège de la SONABEL et la station Total de Sikasso-Cira. Une course poursuite s'est alors engagée entre eux et les éléments de sécurité venus en force.

Dans la mêlée, un motocycliste a été accroché par un pickup de la CRS. Légèrement blessé, il a été conduit au CHUSS Sourou-Sanou. De sources dignes de foi, la manifestation n'a pas requis l"autorisation de la mairie. Et l'un des meneurs du groupe, un artiste, a-t-on appris, a été interpellé par les Forces de l'ordre. Après donc l'échec de la marche de samedi, les manifestants ont promis de revenir le lendemain dimanche 31 mai 2020, pour se faire entendre. Cependant, la présence dissuasive des Forces de sécurité a dû les amener à revoir leur intention.