Burkina Faso: Concours professionnels - Des journalistes testent la nouvelle plateforme de composition

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé, une session d'informations et de présentation de la nouvelle plateforme de composition en ligne aux journalistes, le vendredi 29 mai 2020 à Ouagadougou.

A la suite des reproches faits par certains acteurs sur l'administration des concours, le gouvernement a entrepris des réformes afin de la rendre plus efficiente. Ainsi, après les inscriptions en ligne lancées l'année dernière, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a mis en place pour la session 2020 de certains concours professionnels, une plateforme de composition en ligne. Ladite plateforme a été présentée aux journalistes par visioconférence par le Dr Moïse Convolvo, le vendredi 29 mai 2020 à Ouagadougou.

Aux dires de celui-ci, l'un des concepteurs de la plateforme, chaque candidat inscrit au concours aura droit à deux codes uniques dont un code candidat et un code d'accès devant lui permettre d'accéder à la plateforme le jour de la composition. Une fois l'accès à la plateforme validé, ce dernier sera renvoyé sur une page sur laquelle, il trouvera les sujets ainsi que le temps imparti pour répondre aux questions posées. A propos des questions, le Secrétaire général (SG) du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Souleymane Lengané, a indiqué qu'il s'agira de questions spécifiques et de culture générale comme il est de coutume chaque année.

Toutefois, a-t-il précisé, les candidats à cette session auront droit à des Questions à choix multiples (QCM). « Les gens diront que les QCM ne permettent pas de déterminer le vrai niveau d'un candidat, mais nous pouvons vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que les questions soient de taille », a-t-il souligné avant d'ajouter qu'une commission composée de structures étatiques et de personnes très expérimentées travaillera à proposer des sujets de qualité à même de juger objectivement du niveau des candidats. Il a, par ailleurs, précisé que ce dispositif de composition en ligne sera désormais permanent. Car, il permet d'économiser en temps, en ressources financières et humaines et de rendre plus facile le traitement des résultats.

« Avant, il fallait mettre en place des petits groupes de travaux pour cacheter, préparer les enveloppes, reconditionner les feuilles de composition et procéder à la correction. Tout cela nécessitait la mobilisation d'un certain nombre de personnes et nous faisait perdre trop de temps et de ressources. Mais désormais grâce à cette plateforme, avec cinq techniciens, nous pouvons organiser l'ensemble des concours », a-t-il déclaré. Mais ce dispositif est-il sécurisé ? Et le SG de rassurer : « En matière de sécurité, nous avons prévu un certain nombre de dispositifs anti-fraude.

Déjà pour accéder à la page de composition, le candidat devra présenter sa pièce nationale d'identité à la caméra qui en fera une capture. Nous avons également mis d'autres dispositifs en place que je me garderai de dévoiler, car quand vous voulez lutter contre la fraude, il faut garder vos armes secrètes », a-t-il laissé entendre. Quels sont les concours concernés par cette innovation ? Tout en se gardant de donner une réponse à cette question, Souleymane Lengané a dit attendre qu'une décision du gouvernement vienne préciser la liste des concours concernés cette année.