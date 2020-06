Maroc: Marie-Hélène El Youssoufi adresse un message de condoléances au Souverain

La veuve d'Abderrahmane El Youssoufi, Marie-Hélène El Youssoufi, a adressé, vendredi, un message de condoléances à S.M le Roi Mohammed VI suite au décès, dans la nuit de jeudi à vendredi à Casablanca, d'Abderrahmane El Youssoufi à l'âge de 96 ans.

Dans ce message, Mme El Youssoufi exprime à S.M le Roi, avec une grande douleur et une profonde affliction, toutes ses condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de soutien à la suite de la perte aujourd'hui de maître Abderrahmane El Youssoufi.

L'épouse du défunt affirme que si elle perd à titre personnel son mari et son compagnon de vie, le Maroc et les Marocains perdent également un fidèle serviteur qui a voué sa vie entière au service de ses Rois, de l'indépendance, de l'intégrité et de l'essor de son pays.

Mme El Youssoufi souligne que Sii Abderrahmane vouait à la personne du Souverain une profonde affection paternelle, qu'il n'a eu de cesse de clamer et de démontrer, bien au-delà du cadre de l'exercice de ses fonctions officielles.

Se disant bouleversée par cette perte terrible, Mme El Youssoufi dit se joindre à la douleur de Sa Majesté et à celle de son peuple.