Maroc: Franc succès du Printemps culturel

universitaire organisé à distanceLa 9ème édition du printemps culturel universitaire, organisée à distance sous le thème "Printemps Culturel At Home", a connu un franc succès auprès des étudiants et du grand public, a indiqué l'université Mohammed V de Rabat, organisatrice de cet événement.

Dans un communiqué, l'université Mohammed V a souligné, mardi, que cette édition à distance, la première du genre à cet établissement, a été marquée par plusieurs activités, dont des rencontres intellectuelles, des ateliers de théâtre, d'art plastique et de création artistique, des concours de littérature, de musique, de chant authentique et de photographie, initiées à travers différentes plateformes de communication à distance de l'université, au profit de ses étudiants et de toutes ses composantes.

Lors de cette édition spéciale, marquée par les conditions de précaution prises par le Royaume pour limiter la propagation de l'épidémie du Coronavirus (Covid-19), chaque participant devait obtenir le plus de mentions "j'aime" pour remporter les compétitions culturelles programmées, a noté le communiqué.

En plus de mettre à profit le temps libre des étudiants et de briser l'isolement et la solitude induits par ces circonstances exceptionnelles, cette activité culturelle programmée à distance vise à encourager les étudiants à s'exprimer à travers leur créativité artistique, à sensibiliser sur l'importance de l'aspect créatif dans la vie estudiantine, à développer la personnalité de l'étudiant et son savoir-faire et susciter chez lui l'esprit de compétition, ainsi qu'à renforcer son esprit d'appartenance l'université et à la patrie, a-t-on indiqué.