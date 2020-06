Ile Maurice: Journée mondiale sans tabac 2020 - Sensibiliser les jeunes aux manipulations des cigarettiers

communiqué de presse

« Protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine », tel est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) cette année pour marquer la Journée mondiale sans tabac, observée le 31 mai annuellement.

Le thème choisi vise à faire prendre conscience aux jeunes de la nécessité de protéger leur santé et des stratégies mises en place par les cigarettiers pour les attirer, dès le plus jeune âge, vers le tabac. A Maurice, le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, en collaboration avec VISA, lance un concours de clip d'information sur ce thème.

En outre, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, et en prenant compte des impératifs de la situation liée au Covid-19, le ministère de la Santé et du Bien-être organise des campagnes de sensibilisation contre le tabac à travers les réseaux sociaux, notamment via sa page Facebook, et à la télévision.

De plus, les messages formulés et conceptualisés par les étudiants lors de la compétition nationale inter-collège de fresque murale contre le tabac, qui s'est tenue en septembre 2019, seront mis en valeur pour mieux sensibiliser les jeunes à prendre en main leur santé et à l'impact du tabac. Quelque 22 établissements secondaires du public et du privé avaient participé à cette compétition.

Pour rappel, selon le Mauritius Non Communicable Diseases Survey de 2015, la prévalence du tabagisme dans le pays était à 19,3%, dont 38% des hommes et 3,9% des femmes. La proportion de fumeurs était la plus élevée chez les hommes âgés de 19 à 24 ans (50 %).