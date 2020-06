Congo-Kinshasa: Mort de Floribert Chebeya en RDC - 10 ans après, Paul Mwilambwe attend toujours son procès

Il y a dix ans, le directeur exécutif de la Voix des Sans Voix, Floribert Chebeya, et son chauffeur, Fidèle Bazana, étaient assassinés. Ils s'étaient rendus dans les installations de la police nationale à Kinshasa pour répondre à l'invitation du chef de la police de l'époque, le général John Numbi. Le procès organisé à la suite de ce crime n'a pas pu apporter des éclaircissements sur le crime. Un prévenu fugitif et témoin des événements, réfugié à Dakar, Paul Mwilambwe, s'est livré à la justice sénégalaise et attend d'être jugé.

Ce 1er juin marque le 10e anniversaire de la disparition de Floribert Chebeya en République démocratique du Congo. Ce défenseur des droits de l'homme, président de l'ONG la Voix des sans voix (VSV), avait été retrouvé mort dans sa voiture dans la nuit du 1er au 2 juin 2010. Le corps de son chauffeur et ami Fidèle Bazana n'a jamais été retrouvé.

Témoin clé dans cette affaire : le policier Paul Mwilambwe, condamné à mort par contumace en RDC pour son rôle présumé dans l'assassinat. Réfugié pendant plusieurs années à Dakar, il a été inculpé par la justice sénégalaise en 2015, mais depuis, l'affaire n'a pas avancé. Paul Mwilambwe a récemment quitté le pays pour la Belgique.

Par la voix de son avocat à Dakar, maître Domingo Dieng, il affirme que le blocage est lié à des raisons politiques : « On en est au point mort. Le dossier est pratiquement clos au niveau de l'instruction et on attend le jugement. Mais cela traîne encore. Selon nous, et d'après les informations et recoupements obtenus, on nous a dit que le Sénégal n'est pas très chaud à faire avancer ce dossier parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais là-bas à Kinshasa en RDC. On ne voudrait pas que ce procès rejaillisse négativement sur nos relations avec la République du Congo. »

Pour son avocat, Paul Mwilambwe attend toujours ce procès : « Il l'attend avec une grande impatience. Comme vous le savez, il a été jugé par contumace là-bas au Congo et condamné à mort. Il n'est pas question qu'il mette les pieds là-bas. Il a quitté le Sénégal, mais sur autorisation du juge. Sa femme et ses enfants étaient dans des conditions catastrophiques en Belgique. Le juge d'instruction lui a donné l'autorisation de se rendre à Bruxelles. »

En juin dernier, Paul Mwilambwe avait demandé son extradition en RDC après l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. « Il croyait à l'époque que l'alternance après Joseph Kabila changerait les choses, mais il a été refroidi, cela n'est plus d'actualité », précise aussi maître Domingo Dieng.