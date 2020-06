Angola: João Lourenço appelle au maximum d'attention à l'enfant

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço a appelé lundi la société à prêter davantage attention aux enfants, notamment en cette année marquée par la pandémie de Covid-19, qui les empêche d'aller à l'école et de jouer avec leurs amis.

Ne pouvant pas non plus se rapprocher de leurs grands-parents et d'autres membres de famille, en somme, de mener une vie comme d'ordinaire, les petits se voient, ainsi, affectés par une situation potentiellement traumatisante, indique le Chef de l'Etat dans un message.

Cette situation pourrait les marquer tout au long de leur vie, si « nous ne prenons pas des mesures adéquates pour l'éviter », ajoute le Président dans un message parvenu lundi à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée internationale de l'Enfant, célébrée le 1er juin.

« Parmi les multiples mesures que prend le gouvernement pour amoindrir les effets de la crise sanitaire, économique et sociale provoquée par le Covid-19, figure celles de prêter une attention maximale aux enfants, non seulement en créant petit à petit des conditions pour leur retour sécurisé à l'école, mais aussi en prenant soin, spécialement de ceux là qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité », souligne João Lourenço.

Le Président appelle les parents d'élèves, les tuteurs, les enseignants et tous les agents formateurs, qui se dédient à la tâche ardue, mais gratifiante, de défendre les enfants.

Ces enfants sont donc la grande garantie de la continuité de la défense des nobles valeurs du patriotisme, de l'amour du prochain et de la solidarité dans la construction d'un pays meilleur pour tous, conclut le Président angolais.

La Journée internationale de l'Enfant a été célébrée, pour la première fois, le 1er juin 1950.

Aujourd'hui, l'événement est célébré au moment où l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de six millions des personnes sont infectées par le nouveau Coronavirus, qui a déjà fait plus de 300.000 morts à travers le monde, dont des nombreux enfants âgés de moins d'une année et des adolescents.