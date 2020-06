Angola: Le ministre du Territoire veut de l'excellence dans la prestation de services publics

Huambo — Le ministre de l'Administration du territoire, Marcy Cláudio Lopes, a exhorté lundi, à Huambo, les gestionnaires et les techniciens des différents secteurs du gouvernement local à exceller, à faire preuve de compétence et d'esprit d'équipe, à fournir un service public de qualité.

Le dirigeant a tenu ces propos lors de la cérémonie de prise de fonction de la gouverneure de la province de Huambo, Loti Nolika, récemment nommé par le Président de la République, João Lourenço, en remplacement de Joana Lina, qui exercera les mêmes fonctions dans la capitale du pays (Luanda).

Devant un public composé, entre autres, de députés à l'Assemblée nationale, de magistrats et de procureurs, d'entités religieuses et d'autorités traditionnelles, le ministre a déclaré que les cadres à différents niveaux devraient se dépouiller des «vanités» pour devenir plus compétent en matière de gouvernance.

«Nous allons faire du bon travail pour les gens, d'une manière compétente, car l'heure actuelle exige l'excellence et la qualité. Ceux qui sont fatigués peuvent partir, la même chose devrait arriver à ceux qui ne sont pas disponibles, mais cela ne devrait pas gêner ni nuire à ceux qui veulent travailler », a souligné Marcy Cláudio Lopes.

Le ministre de l'Administration territoriale a expliqué que le travail le plus important dans la chaîne de décision n'était pas celui du gouverneur, mais celui du technicien qui exécute les tâches, car s'il les accomplisse mal, cela aura un impact sur les décisions prises, d'où la raison pour laquelle tout le monde doit travailler ensemble pour la promotion du bien-être commun.

Dans son discours, le ministre a félicité la gouverneure sortante pour le travail effectué dans la province de Huambo et, par conséquent, a encouragé la nouvelle gouverneure du plateau central à travailler avec tout le monde, visant à la croissance harmonieuse de la province.

«Personne ne travaille seul. Nous espérons que tous les employés des organes de l'État apporteront tout leur soutien et leur loyauté à la nouvelle gouverneur », a déclaré le ministre lors de la cérémonie, qui comprenait également des membres des partis politiques avec des sièges parlementaires, des hommes d'affaires et d'autres invités.

Connue dans le passé sous le nom de «Rainha do Milho» (la Reine du maïs), la province de Huambo a une extension territoriale de 35.771 kilomètres carrés et une population de 2.519.309 habitants, répartis dans les municipalités de Bailundo, Caála, Chicala-Cholohanga, Cachiungo, Chinjenje , Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.