Ile Maurice: Secteur public - 83% des fonctionnaires ont repris le travail

Après plus de deux mois de confinement, 83% des fonctionnaires ont repris le chemin du travail ce lundi 1er juin. Cela représente un taux de présence très satisfaisant, a fait ressortir Swaminathan Ragen, le Secretary for Public Service.

Pour rappel, la reprise graduelle de la fonction publique avait débuté le 11 mai dernier. «Cela nous a permis d'affiner notre stratégie pour la grande reprise d'aujourd'hui» a précisé Swaminathan Ragen. De plus, le flexi-time et le work from home sont toujours fortement recommandés.

Par ailleurs, 45 Occupational Health and Safety Officers attachés au Ministère du Service civil, ont visité 500 sites et bâtiments du gouvernement pour s'assurer du respect des normes sanitaires et une Covid-19 Dedicated Response Team a aussi été mise sur pied au sein de chaque ministère et département afin de veiller à ce que les mesures entourant la reprise soient appliquées.