Congo-Brazzaville: COVID-19 - Kindamba reçoit des kits de prévention et de protection

Le député de la circonscription électorale unique de Kindamba, Isidore Mvouba, a remis récemment par l'intermédiaire de son suppléant, Martin Ngouyou, des masques, des gels hydro alcooliques, de l'eau de javel et des mégaphones aux habitants de cette sous-préfecture du département du Pool.

Destinés aux sept quartiers de la communauté urbaine de Kindamba et aux quarante villages que compte le district, ces kits de protection et des vivres permettent de soulager tant soit peu les peines des habitants en cette période de crise sanitaire. Une façon pour le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, d'aider Kindamba dans la lutte contre la Covid-19. Le chef de la délégation a, en effet, mis à profit son séjour pour expliquer à la population les concepts Covid-19, gestes barrières, confinement et déconfinement.

« Le député de Kindamba, Isidore Mvouba, a pensé nous mandater ici pour expliquer confinement et surtout le déconfinement qui a plus de risques parce que si les gens ne le respectent pas et l'assimile à la liberté totale, il y aura risque de propagation du virus », a expliqué Martin Ngouyou.

Une initiative positivement saluée par les bénéficiaires, à l'image de Jean Tsana, chef du quartier Kingoma, qui entend remettre les vivres et non-vivres aux chefs de blocs qui connaissent mieux le terrain.

Le suppléant du député de Kindamba a également distribué les kits didactiques du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation à l'inspection de ce sous-secteur de l'éducation. Il s'agit des cours polycopiés mis en œuvre par le ministère pour assurer la continuité pédagogique en cette période de crise sanitaire, surtout pour des candidats aux différents examens d'Etat.

Renforcer la lutte contre le coronavirus

La délégation a, par ailleurs, posé le même geste à l'hôpital de base de la localité où le médecin chef du district sanitaire de Kindamba, le Dr Lypsia Bassissila, a réceptionné un lot de produits de protection composé, entre autres, des récipients de lavement des mains, des gels hydro alcooliques, l'eau de javel et des mégaphones. S'ajoutant à un lot existant, ces mégaphones permettront, à en croire les bénéficiaires, d'intensifier la sensibilisation.

« On nous a doté des mégaphones et chaque chef de centre, responsable d'une aire de santé, qui regroupe un certain nombre de villages en collaboration, avec les relais communautaires feront la mobilisation et la sensibilisation. Récemment, nous, autorités sanitaires et politico-administratifs, sommes descendus sur le terrain, notamment dans les marchés domaniaux pour la sensibilisation », a expliqué le Dr Lypsia Bassissila, précisant que l'eau de javel reçue permettra avec l'arrivée des pulvérisateurs de renforcer les capacités de désinfection des différents services.

Notons que l'hôpital de base de Kindamba a été retenu dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 comme centre de prise en charge. Quant au district sanitaire de Kindamba, il couvre également les sous-préfectures de Kimba et Vinza. « Dans chaque district administratif, nous avons organisé, avec les sous-préfets, des cellules de riposte et nous nous retrouvons chaque fois », a expliqué le Dr Lypsia Bassissila.