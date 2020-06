Afrique de l'Ouest: Boukadoum - La diplomatie algérienne accorde un intérêt particulier à l'Afrique, surtout le Sahel et son environnement immédiat

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réitéré, lundi, les principes sous tendant la diplomatie algérienne, à savoir le respect de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires internes ainsi que le respect des règles de bon voisinage, soulignant l'intérêt particulier qu'elle accorde à l'Afrique, surtout à la région du Sahel et à son environnement immédiat.

Intervenant lors d'une rencontre de concertation à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Boukadoum a évoqué les positions de l'Algérie et l'action de sa diplomatie concernant nombre de questions d'actualité, dont la question du Sahara Occidental, la situation en Libye et la question palestinienne, affirmant que la diplomatie algérienne œuvre sur plusieurs axes à la matérialisation de ces grandes orientations, tout en accordant un intérêt particulier à l'Afrique, particulièrement au Sahel et à son environnement immédiat (Maroc, Méditerranée, Sahara Occidental, Europe et Monde arabe).

"L'Algérie poursuit ses efforts pour sensibiliser la Communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité, à l'importance du traitement de cette question qui n'a que trop duré, avec le sérieux et la responsabilité nécessaires, à la lumière des décisions de la légalité internationale et de la doctrine de l'ONU en matière de décolonisation", a-t-il dit.

L'Algérie intensifiera ses contacts et ses efforts avec l'amélioration de la situation sanitaire mondiale pour encourager les Libyens à revenir à la table des négociations, a affirmé M. Boukadoum, précisant que l'Algérie suivait avec intérêt les différentes initiatives libyennes en faveur de la relance du processus politique.

Sur la question palestinienne, le ministre des AE a indiqué que l'Algérie continuait d'affirmer son soutien au droit inaliénable du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale, à travers l'application des résolutions de la légalité internationale et le rejet de la politique du fait accompli.

A ce titre, elle "s'emploie à promouvoir l'intégration africaine en encourageant la coopération économique et les échanges commerciaux interafricains de même qu'elle s'attelle à renforcer la coopération dans les cadres maghrébin, arabe et islamique, tout en poursuivant sa coopération au sein des différents cadres méditerranéens", a encore rappelé le ministre.

Sur un autre registre, M. Boukadoum a souligné que les corps diplomatique et consulaire accordaient un intérêt particulier à la communauté et aux compétences algériennes établies à l'étranger.

La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration à l'APN a organisé une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le Secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'Etranger, Rachid Bladehane afin d'examiner les questions actuelles, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar.

La rencontre a débuté par la récitation de Sourate Al Fatiha à la mémoire des Chouhada de la Révolution de libération et des victimes de la pandémie du Covid-19.

Dans son allocution d'ouverture, le président de la Commission, Abdelkader Abdellaoui s'est félicité de cette rencontre, première du genre au sein de l'APN et de son mandat et de la création par le président de la République, d'un Secrétariat d'Etat chargé des affaires de la communauté algérienne et des compétences nationales.

Estimant que cette rencontre "ne manquera certainement pas de susciter les interventions des parlementaires sur les questions cruciales de l'heure", il a affirmé que "c'est là un pas important dans la concrétisation des contours de l'Algérie nouvelle et de la relation qui doit exister entre les pouvoirs législatif et exécutif".