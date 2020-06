Ile Maurice: Les hôtels et lieux d'hébergement à nouveau opérationnels

Les opérateurs touristiques notamment les hôtels et d'autres lieux d'hébergement, pourront rouvrir leurs portes, mais sous certaines conditions. Le Tourism Authority a publié un document d'une quinzaine de pages dans lequel figurent des directives que les opérateurs auront à suivre. Ces mesures, rappelle le ministère du Tourisme, ont été validées par le World Travel and Tourism Council.

La direction des hôtels doit s'assurer que les employés ont les équipements pour les protections nécessaires et ils devront se soumettre à une prise de température quotidienne. Ceux faisant plus de 37,8° C devront être conduits à l'hôpital tout comme ceux présentant des symptômes du Covid-19. Les clients ayant des problèmes respiratoires devront rester dans leur chambre jusqu'à l'arrivée d'un médecin.

Par ailleurs, il est recommandé d'éviter l'utilisation des climatiseurs. Les lieux fréquentés doivent systématiquement être désinfectés, tout comme les tables, les chaises et les poignées de portes. L'utilisation des salles de bains et des toilettes devra se faire sous certaines conditions. Au ministère du Tourisme, on affirme que ces mesures sont nécessaires afin d'envoyer un signal fort aux clients locaux et étrangers. L'objectif est de leur faire comprendre que Maurice est une destina- tion sûre. Les opérateurs qui travaillent avec les hôtels doivent aussi respecter certaines conditions.

Si l'accès aux piscines sera limité à un nombre de personnes, les activités aquatiques, le spa, la salle de sport, le mini-club et la salle de conférence resteront fermés.