Cote d'Ivoire: Lutte contre la COVID-19 - La méthode ML2D présentée au ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique

Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique a accordé, le 29 mai 2020, une audience au Directeur général de Solibra, Francis Batista venu soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la Covid-19.

M. Batista a salué le dévouement et l'engagement du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr. Eugène Aka Aouelé et toutes les structures impliquées dans la riposte contre la Covid-19.

Poursuivant, il a rassuré quant aux dispositions prises au sein de son entreprise pour protéger son personnel, ses partenaires, les consommateurs et la communauté en général.

C'est ainsi que la méthode ML2D, l'ensemble des mesures barrières mises en place par le brasseur a été présenté. M pour masque, L pour lavage des mains réguliers, 2m de distanciation sociale, D pour désinfection.

Selon M. Batista, ce sont plus de 30 000 affiches qui ont été posées dans les « maquis » et bars et plus de 5000 masques qui ont été distribués. En interne, l'entreprise a investi dans des équipes de protection individuelle notamment les masques anti-postillon pour ces 2500 collaborateurs.

En ce qui concerne les communautés, une distribution de dispositif de lavage des mains et de produits d'hygiène est en cours. L'université de Cocody, les marchés de Jean Folly et d'Adjouffou, en ont déjà bénéficié.

Après cette présentation, il a été procédé à la remise symbolique des dons mis à la disposition des structures sanitaires du plan de riposte Covid-19, 30 000 bouteille d'eau de source de sa marque Cristaline de 1,5l, 1500 canettes de boisson energisante XXL Energy et Malta Guinness, et 10 thermomètres à infrarouge.

Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique a remercié le donateur et assuré du bon usage de ses dons.