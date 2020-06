Congo-Kinshasa: COVID-19 - De nouveaux appuis de l'OMS et ses partenaires à la RDC

Grâce à un appui généreux d'Echo et de Gavi, Alliance du vaccin, l'OMS a procédé, le 30 mars, dans l'enceinte de l'Institut national de la recherche biomédicale (INRB), à la remise du matériel et d'équipements dans le cadre du renforcement de la riposte à la covid-19.

La dotation est constituée de cinquante motos neuves, cent casques motos pour la surveillance épidémiologique, mille cent trente-six mégaphones avec cent mille piles pour la communication de proximité portée par les crieurs sensibilisateurs, deux cents tablettes tactiles, deux cents batteries externes (power bank) et vingt ordinateurs portables incluant trente-cinq modems pour une gestion efficace des alertes et la transmission rapide des données par les zones de santé, etc.

Le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, chargé du Bureau de l'OMS en RDC, a souligné que la pandémie du coronavirus est toujours très active à Kinshasa et dans les six autres provinces touchées du pays, et continue à confronter la RDC à un défi sans précédent. « Avec cette nouvelle donation, grâce à notre partenariat avec Echo et Gavi que nous remercions très vivement, l'OMS demeure fortement engagée aux côtés de la RDC pour renforcer la surveillance épidémiologique, la communication des risques au sein de la population pour une appropriation nationale de la lutte. C'est pour nous une priorité absolue de renforcer la coordination avec ces appuis complémentaires », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le secrétaire général à la Santé, le Dr Sylvain Yuma Ramazani, qui a remercié l'OMS, Echo a réaffirmé la volonté du ministère de la Santé et du secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte de poursuivre leur objectif de la décentralisation des activités de la réponse au niveau des zones de santé. "Cet appui va beaucoup améliorer la qualité de travail de nos zones de santé, notamment en termes de la gestion des données et des alertes" a-t-il indiqué. "Nous saluons les efforts de nos partenaires, particulièrement de l'OMS, Echo et Gavi, qui demeurent pleinement mobilisés à nos côtés dans cette inlassable lutte contre le coronavirus chez nous," a dit de son côté le Pr Jean-Jacques Muyembe Tamfum, secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte. Rappelons que cette dotation d'Echo et Gavi à travers l'OMS intervient après celle d'avril 2020 qui a été constituée d'une cinquantaine de motos, de chlore et de carburant.