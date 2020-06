Madagascar: MEAH - Des infrastructures sanitaires pour le CEG Antehiroka

Des kits d'hygiène menstruelle pour le CEG Antehiroka.

Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a célébré dernièrement la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle au CEG Antehiroka. L'objectif consiste à sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur la nécessité et l'importance d'une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. En effet, les adolescentes scolarisées se retrouvent confrontées à une perte de dignité personnelle et courent un véritable risque pour leur sécurité en raison du manque d'accès à des installations sanitaires appropriées. Bon nombre d'entre elles ont dû interrompre leurs études pour cette raison.

Le thème de cette célébration est axé sur : « Il est temps d'agir » afin de rompre le sujet tabou sur la menstruation et de changer les normes sociales négatives. A cette occasion, le ministre de tutelle, Voahary Rakotovelomanantsoa accompagnée par les représentants des partenaires techniques et financiers, ont remis des kits d'hygiène menstruelle, des Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) et du savon au CEG Antehiroka.

Des infrastructures sanitaires appropriées pour les 213 jeunes filles et garçons et les personnes handicapées y ont été également installées. Ce qui permettra aux jeunes filles de bénéficier d'un espace sûr et privé, équipé d'installations adéquates pour leurs toilettes intimes durant leur période de menstruation.