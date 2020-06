Togo: Aristo Le Blédard, Le Roi du buzz!

Depuis faure longtemps, le quartier Bê Kpota est reconnu quartier hostile au rez gym togolais. Il faut se rappeler des événements politiques de 2005 pour faire sa propre conclusion. Mais la réputation de ce quartier ne se limite pas aux manifestations politiques.

Bon nombre de stars de la culture togolaise viennent de Bê kpota ( King Mensah, Oli big, Peter solo...) . Sportivement, ce quartier a toujours servi de grenier à l'équipe nationale togolaise du football.

Autrement dit, la plupart des meilleurs joueurs de la sélection nationale viennent de Bê Kpota (Agbegniadan Komlan dit platini, Issifou Semiou, Hounssrouvi Edem dit Adriano, Dolayi Tibiaku, Aloenouvo Backer, Douhadji Yaovi, Agassah Kossi, Ayi Assiongbon, Huedakor mawuli, KOSSI Koffi, Toubi....).

Celui qui attire mon attention dans cette chronique est aussi un grand joueur de bê kpota mais sauf que lui, il joue plus avec la bouche qu'avec ses pieds. Son nom c'est ARISTIDE BRUCE SOGLO alias ARISTO LE BLEDARD.

Il y a des gens dont ce nom ne dit absolument rien mais tous les accrocs du Facebook connaissent ce jeune homme que j'ai connu depuis l'enfance à Bê Kpota derrière la station Oando dans les années 2000 où BOBO faisait john bri dans le quartier.

Je voyais aristo venir, depuis son enfance, il répondait à toutes les questions mêmes les plus insensées avec des doses d'humour. habite aujourd'hui en France précisément à Lyon et est connu pour ses délires de libertinage et ses frasques dont lui seul détient le secret.

Ses directs spectaculaires, délirants, comiques et accrochants sont religieusement suivis comme le feuilleton Dona Beija. Il est connu pour son franc-parler mais deconne grave dans ses propos et va au-delà des bêtises que même la plus vilaine bouche ne peut proferer. Ses fans l'aiment pour ça.

Aujourd'hui Aristo le Bledard est le concepteur de la marque AKLAAA qui fait la fierté du Togo dans le monde vestimentaire. Il profite de sa popularité pour faire asseoir cette marque déposée "AKLAAA" qui veut tout simplement dire "soit fier de ce que tu es".

D'un simple blogueur qu'il etait, Aristo le Bledard a su profiter de sa popularité sur Facebook pour se tailler un nom et afin de créer son petit monde, "AKLAAA" dont les membres sont en majorité des Togolais tant du pays que de la diaspora. Ses membres sympathisants, femmes et hommes ne jurent que par leur "Président", ils le soutiennent en achetant les articles AKLAAA en ligne.

Il y a bon nombre de personnes qui le détestent pour sa vulgarité mais quand Aristo fait du direct sur Facebook, les mêmes personnes sont braquées sur leurs téléphones on dirait robots cops. Aristo est à l'image de video porno. On ne l'apprécie pas mais on le suit de bout en bout. Ils drainent des milliers de fans avec sa marque AKLAAA.

Aristo Bruce réagit souvent comme un fou mais c'est un jeune homme qui est très intelligent. Dans cette posture, il crée des buzz et devient de plus en plus populaire dans le monde du Facebook. Le direct d'Aristo est plus suivi que le discours de faure en fin d'année.

Qu'on l'aime ou pas Aristo le bledard a plus d'audiences que les chaînes de télévisions privées au Togo. Ses directs font place souvent à des émissions interactives sur des faits de société.

Dès fois, il n'y a pas que de la foutaise ou du buzz dans ses directs. Aristo a une très forte audience. Les jeunes amateurs du direct sur Facebook l'ont vite compris voilà pourquoi pour avoir un peu de vues, ils sont obligés de le clasher ou de créer le buzz sur le roi du buzz. AKLAAA a toujours compris le système.

Aristo n'a pas de meilleur ami. C'est quelqu'un, quand il est fâché, il augmente le volume et deverse tout de son ventre. Il est imprévisible c'est à dire qu'il est capable de t'apprécier le matin et de te clasher le soir. Sacré aristo !

Il est fidèle à son slogan " c'est moi qui fait et qui défait " ou encore "on a pas besoin de vous pour faire nous" Ça craint Aristo ! Le conseiller d'Aristo est Aristo lui-même. Il n'écoute personne. Les japonais peuvent en témoigner.

Il n' ecoute que son cœur mais après plusieurs dégâts. Dans ses dérives en direct sur Facebook, il faut toujours éviter de vouloir le raisonner ou essayer de lui dire la vérité car il sait ce qu'il fait. Il est capable de faire un revirement de 180 degré le lendemain sur le même sujet qu'il défendait (volte-face).

Ce n'est pas pour rien qu' il est le président des AKLAAA. Aristo est unique en son genre. Son franc-parler contenant dès fois une dose de vulgarité, a fait de lui le ROI DU BUZZ.

Aristo n'a jamais eu peur de quelqu'un. C'est le président de la communauté AKLAAA. Il ne tremble devant quiconque.

Il ne recule devant rien sauf devant la langue de Molière. Dans ce domaine vous le verrez reculer jusqu'à se cacher derrière sa femme affichant le regard d'un orphelin de 32 ans et demi. Aristo n'est pas vindicatif.

C'est encore lui qui offense et c est encore lui qui s'excuse en premier auprès de ses offensés. Il est tout simplement versatile.

Au-delà du buzz, Aristo joue des scènes d' humour incroyable devant son portable avec dès fois, le concours de sa femme yovo yovo bonsoir et de ses enfants. Malgré ses frasques répétées, Aristo est un père de famille responsable qui prend soin de ses enfants.

Il est le Togolais qui fait plus de direct dans tout le monde entier et contribue énormément à la bonne humeur des togolais de la diaspora et du pays en cette période de confinement en raison de la crise sanitaire.

Ce n'est pour rien qu'il a eu un chèque d'un million de fcfa( 1500 €) d'un de ses fans il y a quelques semaines.

Cette semaine encore, une scène m'a rendu perplexe. Aristo en plein direct sur Facebook, a fini par s'endormir sans couper le direct. Ses fans toujours actifs, montaient le vigile, incredible Aristo !

Le gars ronflait hounnnn ! hounnn ! Mais les fans continuaient toujours à lui écrire : AKLAAA, tu es toujours notre chef, on te garde. Créer du buzz en direct sur Facebook jusqu'en plein sommeil, il faut s'appeler Aristo le bledard ou être membre de la communauté AKLAAA pour le faire.

Et dire qu'il n'est pas le roi du buzz, c'est refuser de dire que la terre tourne sur elle même pendant 24h. Bê kpota, la fierté du Togo à travers le président des AKLAAA.