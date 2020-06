Gabon: Prix Marc-Vivien Foé - Dénis Bouanga nominé pour la deuxième année consécutive

L'international gabonais Dénis Athanase Bouanga a été retenu dans la liste des 11 finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé, un trophée qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 française. C'est la deuxième fois qu'il figure dans cette prestigieuse liste.

Décidément Saint-Etienne met en lumière les internationaux gabonais, car après Pierre-Emérick Aubaméyang en 2013, c'est au tour de Dénis Bouanga de figurer dans la liste des finalistes retenus pour le prix Marc-Vivien Foé dont la cérémonie de remise aura lieu le 29 juin prochain. Si l'an passé, l'ancien lorientais ne partait pas avec les faveurs des pronostics, c'est en partie à cause de la bonne saison que réalisait l'Ivoirien Nicolas Pépé. La deuxième sera certainement la bonne pour le natif du Mans.

Mais cette fois-ci, il est sur la bonne voie au regard de ses prestations de haute volée cette saison. Le Gabonais a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues et délivré 5 passes décisives. De plus, il a beaucoup travaillé son placement ainsi que la finition, ce qui fait de lui aujourd'hui l'atout offensif numéro 1 dans le 11 type des Verts, et Claude Puel compte énormément sur lui.

Dénis Bouanga aura sur son chemin d'autres joueurs qui eux également ont brillé cette saison en championnat. Dans la prestigieuse liste nous retrouvons Yunis Abdelhamid, le Marocain de Reims, les internationaux algériens et champions d'Afrique Islam Slimani de Monaco et Andy Delort de Montpellier, les Sénégalais Habib Diallo de Metz, Idrissa Gana Gueye du PSG, Édouard Mendy et M'Baye Niang de Rennes, les Nigérians Victor Osimhen du LOSC et Moses Simon de Nantes, ou encore le Malien Hamari Traoré de Rennes.

La concurrence sera rude pour le joueur de 25 ans, et ce prix pourrait booster le prochain mercato de l'international gabonais.