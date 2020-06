Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Rebecca Yao mobilise pour le candidat du Rhdp à Prikro et Béoumi

Mettre la jeunesse féminine du V Baoulé en ordre de bataille pour la victoire du candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) au scrutin présidentiel d'octobre 2020.

C'est l'enjeu de la « Campagne d'intensification de l'enrôlement pour l'obtention des pièces d'identité et documents de vote » qu'a entamée, depuis le 23 mai, la secrétaire générale adjointe de la Jeunesse féminine et professionnelle (Jfp) de la diaspora et du V Baoulé du Rhdp, Rebecca Yao, à la tête d'une délégation de jeunes militantes du parti. L'initiative est couplée de l'installation des responsables locales de la Jfp-Rhdp.

Rebecca Yao et son commando ont parcouru ce week-end les localités de Prikro et Béoumi, où ils ont appelé les jeunes filles à établir leurs pièces d'identité et s'inscrire massivement sur la liste électorale afin de porter, au soir du 31 octobre 2020, le candidat Amadou Gon Coulibaly à la tête de la Côte d'Ivoire.

Vendredi, à Prikro, Rebecca Yao a expliqué que cette initiative vise à booster l'électorat féminin du parti des houphouétistes dans le V Baoulé. « Nos devancières se sont battues pour que nous ayons le droit de décider, de voter.

Maintenant que nous avons cette opportunité, nous ne devons pas rester à l'écart du jeu politique », a relevé l'envoyée de Nasseneba Touré, présidente nationale de la jeunesse féminine et professionnelle du Rhdp. Avant de lancer à ses hôtes : « à chaque jeune fille de la région de l'Iffou, sa pièce d'identité et sa carte d'électeur ».

La rencontre de Prikro s'est déroulée en présence du maire Antoine Ekra Koua, coordonnateur régional Rhdp de l'Iffou. Elle a donné lieu à l'installation du bureau régional de la Jeunesse féminine et professionnelle de ladite région.

Le samedi, à Béoumi, Rebecca Yao et sa délégation ont reçu le soutien du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, fils du département.

La cérémonie de lancement de la campagne d'identification et d'enrôlement sur le listing électoral a été également couplée de l'installation du bureau régional de la Jfp-Rhdp du Gbêkê III regroupant les départements de Béoumi et de Sakassou.

Sidi Touré a encouragé les jeunes filles à prendre une part active au processus électoral afin d'assurer une victoire sans bavure au candidat du Rhdp.

Rebecca Yao a, après avoir félicité la nouvelle présidente de la Jfp-Rhdp de Gbêkê III, Donatelle Hogo, et les membres de son bureau, rappelé que la jeunesse féminine doit rester mobilisée et engagée pour défendre les valeurs du parti dans le V Baoulé et dire oui à la continuité.

« La Côte d'Ivoire est dans une bonne dynamique de développement, de stabilité et de paix. La Jfp-Rhdp doit contribuer à préserver ces acquis, pour nous-mêmes, nos parents, nos maris, nos enfants .

Il faut ratisser large, sensibiliser tous nos proches pour qu'ils aient des documents de vote et soient inscrits sur la liste électorale », a-t-elle exhorté.