Sénégal: Idrissa Diabira, directeur de l'Adepme - « Le coronavirus a impacté fortement les entreprises »

Idrissa Diabira, directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) confie que bon nombre d'entreprises ont cessé leurs activités à cause du coronavirus.

M. Diabira indique que 65% des entreprises sont affectées par la crise liée à la Covid-19. « Sur 800 entreprises, 40% sont fortement impactées par les mesures de lutte contre la covid-19 et 75% ne connaissent pas les mesures mises en place par le gouvernement et les banques pour accéder à des financements ou à quelconque fonds de roulement ».

Il informe, par ailleurs, que sur 408 000 entreprises comptées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les 97% sont informelles et seul 0,2% d'entre elles fait plus de deux milliards de FCfa de chiffre d'affaires.