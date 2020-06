Soudan: Comité d'urgences sanitaires augmente la période de mouvement interne à 15 pm

Khartoum — Le Comité supérieur pour les urgences sanitaires a annoncé l'assouplissement des mesures de couvre-feu et de verrouillage de la santé dans l'État de Khartoum, et l'augmentation de la période de mouvement interne des citoyens de 6 Am à 15 Pm avec le maintien des autres procédures liées au couvre-feu.

Le vice-président du Comité prof. Siddig Tawer, a déclaré lors d'un éclaircissement a la presse conjoint avec le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih au forum de (SUNA), que le comité était parvenu à cette décision après une profonde délibération sur tous les rapports liés à la situation de la pandémie.

Tawer a ajouté que la décision sur la prévention des rassemblements et la fermeture des ponts resterait à l'exception des groupes autorisés, en plus de la fermeture des grands marchés ainsi que d'une interdiction complète du trafic de passagers entre les États.

Il a salué le rôle des cadres de santé et leurs efforts dans la défense du peuple et la lutte contre la pandémie, notant leur travail continu avec patience.

Il a également apprécié le rôle des forces régulières à l'appui de la première ligne de défense en activant la conformité et l'application des directives du couvre-feu et du contrôle des passages à niveau, louant le rôle du secteur privé dans la prise d'initiatives et de contributions à la fourniture de nécessaire besoins malgré les dommages qui ont affecté le secteur privé.

Il a salué le comportement des citoyens, indiquant l'évaluation par le comité d'une large compréhension parmi les citoyens des procédures liées à l'interdiction, et que le niveau d'engagement et de sensibilisation a contribué à limiter la propagation de la pandémie, bien que cela soit sous ambitions.