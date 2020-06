Afrique de l'Est: COMESA - La réponse au COVID-19 discutée lors du 8e Conseil extraordinaire des ministres

communiqué de presse

Le 8e Conseil extraordinaire des ministres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) s'est tenu cette année par vidéoconférence. Il a discuté, entre autres, des questions importantes relatives à la réponse des États membres au COVID-19 de même qu'aux stratégies d'atténuation devant être adoptées à cet effet par le COMESA.

Parmi les sujets en délibération, figurait l'ébauche des lignes directrices en ce qui concerne la circulation des biens et des services dans la région du COMESA pendant la pandémie Covid-19.

Dans cette optique, le 8e Conseil extraordinaire des ministres a adopté les recommandations suivantes:

· Le développement d'une plateforme en ligne pour l'échange d'informations sur la disponibilité des produits essentiels dans la région du COMESA ; et

· La publication et le partage par les États membres de toute mesure commerciale et douanière nouvellement introduite en réponse à la pandémie Covid-19, ainsi que la présentation d'une liste de produits essentiels pour faciliter le dédouanement et les exigences aux frontières.

En outre, le secrétariat doit collaborer avec les groupes de travail nationaux (commerce et santé) sur le Covid-19 dans la mise en œuvre des lignes directrices. Il devra réaliser une étude sur l'impact du virus dans les États membres en vue de réagir à la pandémie et atténuer la propagation tout en tenant compte de la contribution du secteur privé dans la lutte contre le Covid-19. Il est aussi attendu du secrétariat qu'il entreprenne une analyse globale sur la disponibilité, dans la région, des médicaments et équipements essentiels.

Objectif du COMESA

Créé en 1994, le COMESA vise à l'unité économique et commerciale afin de surmonter certaines des barrières commerciales auxquelles sont confrontés ses 21 États membres. Avec une population de plus de 540 millions d'habitants et des échanges de marchandises d'une valeur de 235 milliards $ US, le COMESA constitue un marché majeur pour le commerce intérieur et extérieur.