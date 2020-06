Ile Maurice: Les examens de conduite reprennent le 4 juin 2020

communiqué de presse

Les épreuves pratiques et orales de la conduite organisées par la Force policière, qui étaient prévues pendant et après le couvre-feu sanitaire dû au Covid-19, reprendront à partir du 4 juin 2020. Ces examens se dérouleront par phases. Ceux qui ont pris rendez-vous en février et mars 2020 en utilisant les services en ligne verront également leur demande être traitée par étapes.

Durant la première phase, les examens de conduite initialement prévus du 19 mars au 18 avril 2020 seront reprogrammés pour éviter tout rassemblement et permettre la pratique de distanciation.

Les candidats dont les examens auraient dû se tenir entre le 19 mars et le 18 avril 2020 devront se rendre au Licensing Office aux Casernes centrales à partir du 4 juin 2020. Les personnes dont les noms commencent par les lettres A à K devront se rendre au Licensing Office le premier jour et celles avec les noms commençant par les lettres L à Z le deuxième jour.

Les candidats ne seront pas tenus de payer des frais supplémentaires à cause des reports. Ils devront se présenter munis des documents d'usage et de leur reçu. La prise de température par les préposés de la Police, le port du masque et la distanciation d'un mètre sont obligatoires.

A noter qu'un communiqué sera publié à la fin du mois de juillet concernant la deuxième phase pour ceux dont les rendez-vous étaient prévus à partir du 20 avril.

Des informations concernant les dates exactes des examens de conduite reportés et les demandes de rendez-vous pour obtenir le permis de conduite sont disponibles sur la page Facebook et sur le site Web de la police, http://police.govmu.org.