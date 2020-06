Madagascar: Epidémie du coronavirus - Une église fermée à Toliara

Trois membres de la famille du pasteur du temple FJKM Rasalama Maritiora à Toliara-centre sont confirmés positifs au covid-19.

La famille habite dans l'enceinte de l'église même qui est est fermée depuis dimanche, et ce, pour une durée indéterminée. La famille du pasteur est allée à Toamasina pour assister à des funérailles et les cinq membres de la famille, à savoir le pasteur, son épouse et leurs trois enfants sont rentrés à Toliara il y a deux semaines. La famille se trouve en quarantaine depuis leur retour.

Les résultats des tests envoyés quelques jours après leur arrivée ont dévoilé le 24 mai, que trois d'entre eux sont positifs. Des résultats annoncés par le Centre de commandement opérationnel d'Ivato. Les malades suivent un traitement au Centre hospitalier universitaire de Mitsinjo et, selon leurs proches, ils sont en bon état général. Ceux qui ont côtoyé de près la famille à Toliara ont été également testés et mis en quarantaine.

Depuis lundi, une véritable « chasse à l'homme » s'organise. Ceux qui viennent d'arriver récemment à Toliara, habitants comme de passage, en provenance des régions confinées, sont recherchés et « cueillis » par les forces de l'ordre, comme on a pu le constater dans le quartier d'Amborongony. À ce jour, soixante et onze personnes sont en quarantaine dans la région Atsimo-andrefana dont six personnes dans le district d'Ankazoabo, un à Morombe et soixante-quatre à Toliara. Quarante prélèvements ont été envoyés à Antananarivo.