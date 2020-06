Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Le maintien colle à la peau de Nico-Nicoyé

A l'image de toutes les formations de Pointe-Noire, cette équipe a livré une saison en demi-teinte. Nico-Nicoyé s'est accrochée à sa onzième place, la position qu'elle a occupée au terme de la saison 2018-2019.

Au terme d'une saison arrêtée à cause de la pandémie du coronavirus, Nico-Nicoyé s'est contentée de l'essentiel. Avec V Club Mokanda, ils sont les deux clubs ponténégrins assurés d'évoluer en Ligue1 la saison prochaine en attendant le sort de l'AS Cheminots, obligée de passer quant à elle par les barrages. A quelque chose malheur est bon dirait-on . L'arrêt du championnat national d'élite direct Ligue 1 a, en effet, obligé la Ligue nationale de football a appliqué l'article 24 du règlement.

« L'arrêt du championnat, pour quelque cause que ce soit, ne saurait être évoqué pour la remise en cause de l'alinéa précédent ( la dernière équipe sera reléguée en division inférieure et l'avant dernière jouera les barrages en aller et retour avec la deuxième équipe de la Ligue 2). Dans ces conditions, le classement à la date de l'interruption seul comptera ». Nico-Nicoyé était onzième avec vingt- deux points en autant de matches disputés soit une moyenne d'un point par match. Le club de Pointe-Noire n'était non plus à l'abri car il pouvait aussi se retrouver barragiste au terme des quatre dernières journées vu l'écart qui le séparait avec d'autres concurrents du bas de classement notamment l'AS Cheminots qui avait vingt points. Mais les efforts déployés pendant la phase retour ont permis à cette équipe de limiter les dégâts pour ainsi sauver les meubles.

Sur l'ensemble de la compétition en effet, Nico-Nicoyé n'a gagné que cinq matches contre sept matches nuls et dix défaites. Le club a rééquilibré l'équation. Pendant la phase retour, cette équipe n'a perdu que trois matches notamment 0-1 face à l'AC Léopards de Dolisie, 1-2 contre le Club athlétique renaissance aiglons et 0-2 face à l'AS Otoho. A la phase aller, faut-il le rappeler, l'équipe a concédé sept défaites. Nico- Nicoyé s'est incliné respectivement 0-1 face à V Club, l'Etoile du Congo, le Racing club de Brazzaville, le Cara. Elle a concédé d'autres défaites face au FC Kondzo 1-2, Patronage Sainte-Anne 2-3 et la plus lourde de sa saison 0-5 devant la Jeunesse sportive de Talangaï. Outre les défaites, Nico-Nicoyé a montré aussi qu'il savait rebondir.

Le club a écrasé Tongo FC 4-0 puis l'AC Léopards 3-0. Nico-Nicoyé a tout fait pour ne pas perdre en aller et retour face à ses voisins ponténégrins. Cette formation a respectivement battu l'AS Cheminots 1-0 à l'aller puis V Club Mokanda sur le score identique lors de la manche retour avant de dominer Patronage Sainte-Anne 2-1. Nico-Nicoyé a, par ailleurs, eu le mérite de tenir en échec l'AS Otoho à Pointe-Noire 0-0 et de partager les points avec les Diables noirs à deux reprises (2-2 à l'aller puis 1-1 au retour). Ce club a également fait deux matches nuls contre l'Interclub (2-2 et 1-1) puis a concédé deux autres respectivement face à Tongo FC et FC Kondzo sur le score identique de 0-0. Nico-Nicoyé a ainsi inscrit vingt et un buts contre vingt-six encaissés en vingt -deux matches.

Rappelons que depuis 2013, Nico-Nicoyé a pour meilleur classement la septième place au terme d'une compétition à dix-huit équipes avec cinquante points. L'équipe s'est classée dixième en 2016 dans un championnat à vingt équipes avec quarante-neuf points puis quatorzième sur dix-huit clubs lors de l'exercice 2017 avec trente-huit points. En 2018, le club de Pointe-Noire a occupé le treizième rang avec vingt- sept points avant de stabiliser sa position lors des deux dernières saisons. Il a été onzième en 2019 avec vingt- huit points, plus de quatre matches que cette saison. Franchement le maintien c'est une étiquette qui lui colle à la peau.