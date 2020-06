Congo-Kinshasa: COVID-19 - La RDC enregistre une baisse de mortalité de 2,3%

Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le 1er juin à Kinshasa sur l'évolution de la situation épidémiologique de la pandémie à la Covid-19 en RDC, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a indiqué que le pays assiste à ce jour à une baisse importante de mortalité passant de 10,5% à 2,3%.

En depit de l'augmentation des cas testés positifs à la covid-19, la République démocratique du Congo (RDC) enregistre une baisse de taux de mortalité en dessous de 2,3%. Cette performance est réalisée, selon le Dr Eteni Longondo, grâce à l'appui que le gouvernement a apporté au secrétariat technique de la riposte à la Covid-19. Le ministre de la Santé est aussi revenu, au cours de cet échange avec les médias, sur les efforts que déploie le gouvernement dans les différentes activités de la riposte, dont la prise en charge du traitement de tous les malades de covid-19, y compris les frais funéraires en cas de décès.

Le ministre a aussi évoqué des moyens financiers que le gouvernement vient de trouver pour appuyer le ministère de la Santé dans la communication de proximité à Kinshasa et à travers toute l'étendue du territoire national. "Le gouvernement et ses partenaires ont mis à la disposition des structures de prise en charge à Kinshasa et dans les provinces des médicaments, des équipements de protection du personnel et de détection de covid-19, des respirateurs et des matériels roulants tels que des ambulances, véhicules, motos", a expliqué le patron de la santé qui a, par ailleurs, déploré la diffusion des informations erronées autour de la covid-19, particulièrement à travers les réseaux sociaux, qui combattent tous les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre cette pandémie qui sévit en RDC depuis le 10 mars 2020. Notons que la rencontre avec les journalistes a permis au ministre de la santé d'élucider toutes les zones d'ombre et d'éclairer la lanterne de la population congolaise sur toutes les activités liées à la riposte à la Covid-19 en RDC.