Congo-Kinshasa: Insécurité, COVID-19 - Jeanine Mabunda échange avec Leila Zerrougui

Mabunda Lioko a échangé profondément avec la représentante du Secrétaire général de l'Onu en RDC, Mme Leila Zerrougui. Il a été essentiellement question de l'insécurité qui s'accroît de manière inquiétante à l'est et spécialement en Ituri où les groupes armés ont même attaqué dernièrement les installations de la mission onusienne.

La Monusco, qui travaille à la restauration de la paix dans les zones troublées, a besoin de l'appui et confiance du peuple, a signifié Mme Leila Zerrougui, au sortir des échanges avec la speaker de l'Assemblée nationale. «Nous avons aussi abordé les tensions politiques à Kinshasa, à l'intérieur de la coalition.

Tout cela pour travailler ensemble afin de préserver les résultats des élections et aussi la paix et de préparer les prochaines élections qui étaient retardées avec beaucoup de tensions et aussi la paix et de préparer les prochaines élections», lâche-t-elle. Et face aux nombreuses conséquences de la covid19, les deux personnalités ont étudié les voies et moyens d'accompagner le peuple dans l'observance des mesures barrières face à ce mal qui décime les populations aussi bien dans le monde qu'en RDC.