Cameroun: Etablissements scolaires - Le dispositif de lutte fonctionne

Le Minesec a organisé les 27 et 28 mai derniers à Yaoundé, en partenariat avec la Camnafaw un atelier pour mieux outiller les responsables contre le Covid-19.

L e ministère des Enseignements secondaires (Minesec) et la Cameroon national association for family welfare (Camna- faw) sont engagés dans la lutte contre le Covid-19 en milieu scolaire. Dans l'optique de barrer la voie à cette pandémie dans les établissements scolaires qui ont ouvert leurs portes hier, un atelier a été organisé les 27 et 28 mai derniers à Yaoundé, pour préparer les responsables aux nouvelles habitudes à adopter. Parce que les enfants sont réputés pour leur turbulence et que la prévention contre le coronavirus en milieu scolaire nécessite une discipline accrue, cet atelier visait à mieux outiller les participants, parmi lesquels les infirmiers scolaires et certains personnels. Notamment les enseignants, qui sont sensés jouer un double rôle dès cette reprise de classe : enseigner et surveiller l'application des mesures barrières au Covid-19.

Il s'agit, entre autres, de la distanciation sociale, du port obligatoire du masque de protection et du lavage régulier des mains avec de l'eau coulante et du savon. Pour joindre l'utile à l'agréable, il a été rappelé aux participants, la nécessité d'appliquer la méthode de sensibilisation à leurs élèves. Toutes ces mesures mises ensemble, le Minesec espère que le coronavirus ne passera pas par les établissements scolaires. La lutte contre la Covid-19 n'excluant pas celle contre d'autres maladies, l'atelier a été une occasion de rafraîchir la mémoire des participants sur l'existence du VIH/Sida.

Le déroulement des travaux a permis de s'appesantir sur la sensibilisation des infirmiers scolaires, sur la nécessité de rappeler aux élèves de se protéger aussi contre le VIH/Sida, si non de s'abstenir. Les travaux de deux jours se sont déroulés sous la supervision du ministre des Enseignements secondaires, le Pr Nalova Lyonga, avec à ses côtés le président exécutif de la Camnafaw, l'honorable Vincent de Paul Emah Etoundi. Après les travaux en salle, une descente a été faite dans quelques établissements scolaires de Yaoundé, question de s'assurer des dispositifs de lutte en place, pour mettre les élèves, ainsi que le personnel enseignant à l'abri de toute infection .