Cameroun: Reprise des cours au pays - C'est parti !

Dans le respect de la distanciation physique et arborant tous des masques, des élèves et étudiants ont renoué avec les classes hier sur l'ensemble du territoire national.

Après plus de deux mois d'interruption, les cours ont repris hier dans les établissements scolaires, universitaires ainsi que dans les grandes écoles et centres de formation, conformément aux indications du gouvernement. Fermés depuis le 17 mars dernier pour cause du Covid-19, ces lieux ont donc notamment reçu hier les apprenants du CM2 et de Class sixth pour le primaire. Dans le secondaire, ce sont les élèves de Terminale et d'Upper sixth qui ont regagné les salles de classe. Tandis que dans le supérieur, les étudiants ont à nouveau occupé les amphithéâtres.

Cette réouverture des écoles s'est faite en tenant compte de la situation sanitaire actuelle au Cameroun. Depuis l'enregistrement des deux premiers cas de Covid-19 le 6 mars dernier, la machine gou- vernementale de riposte s'est mise en branle. Les opérations de diagnostic des populations ont été décentralisées. Les centres spéciaux de prise en charge des cas ont été créés à travers le pays. De nouveaux équipements ont été acquis et un plan de sensibilisation porté par le ministère de la Communication a été mis en place, pour éduquer les populations au quotidien. Si certains Camerounais négligent encore le port du masque ou s'agglutinent dans les débits de boissons et autres lieux publics, la grande majorité semble avoir pris la menace au sérieux. Comme de véritables soldats ayant un ennemi commun, beaucoup se protègent et protègent leurs proches du coronavirus.

En sa qualité de chef d'orchestre de ce combat, le président de la République a instruit les ministres en charge du secteur éducatif à prendre toutes les mesures utiles visant à protéger les jeunes apprenants camerou- nais de cette pandémie. Et en exécution de cette prescrip- tion présidentielle, la mobilisation a presque été générale dans les établissements du pays avant la reprise des cours. Désinfection des salles de classe, installation des dispositifs de lavage des mains, réaménagement des espaces des cours pour respecter la distanciation physique, instauration d'un apprentissage à mi-temps, suspension des récréations et des cours d'éducation physiques entre autres.

Bref, les chefs d'établissement ont fait de leur mieux afin qu'aucun cas de Covid-19 ne soit enregistré dans les écoles. Comme l'a dit le président de la République le 19 mai dernier, « le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. » Et pour cette reprise des cours, l'implication de tous est donc plus que jamais nécessaire afin que le Cameroun ne voit pas le nombre de personnes contaminées, grimper davantage. C'est dans cette optique que CT a silloné certains établissements du pays, question de voir comment s'est déroulé ce premier jour de classe .