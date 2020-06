Afrique: COVID-19 - Une campagne numérique "Africa together" pour appeler à la vigilance face à la pandémie

Alger — Des artistes, le réseau social Facebook, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ont lancé mardi une campagne numérique appelée "AfricaTogether" pour appeler à la vigilance face au Covid-19, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Cette campagne numérique et son festival de deux jours prévu les 4 et 5 juin réunissent des artistes du continent africain pour lutter contre la désinformation autour du Covid-19 et promouvoir la vigilance vis-à-vis de la pandémie, a indiqué le CICR dans un communiqué.

Dans un contexte où plus de 100 000 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés en Afrique et où les mesures de confinement s'assouplissent dans plusieurs pays, AfricaTogether "combine performances musicales et comiques avec des informations provenant des travailleurs humanitaires en première ligne et vérificateurs de faits issus de tout le continent", a expliqué l'ONG.

Le festival verra la participation d'artistes africains tels qu'Ayo, Femi Kuti (Nigeria), Ferre Gola (RDC), Salatiel (Cameroun), Serge Beynaud (Cote d'Ivoire), Patoranking (Nigeria), Youssou N'Do ur (Sénégal) parmi d'autres.

Il s'agit aussi de mener "une campagne digitale de sensibilisation" avec des messages de prévention élaborés avec des experts de la santé de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ciblant simultanément les utilisateurs de Facebook dans 48 pays à travers l'Afrique sub-saharienne, selon l'Institution.

Le CICR a fait savoir en outre que l'évènement sera diffusé en streaming sur Facebook Live, en anglais le 4 juin par l'acteur et comédien populaire nigérian Basketmouth, et en français le 5 juin par la personnalité du monde des médias Claudy Siar.

Quand aux spectacles en direct seront accessibles depuis la page Facebook Africa et les pages Facebook de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a ajouté la même source.

Lutte contre conronavirus, de la musique pour réunir les efforts

Mamadou Sow, membre de longue date du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré : "La pandémie de Covid-19 est une crise sans précédent, car elle touche tout le monde, sans limites de frontières, d'origine ethnique et de religion. Les communautés d'Afrique ont su réagir rapidement, mais le risque reste réel. Si tout le monde y met du sien, nous vaincrons le Covid-19".

De l'avis de Mamadou Sow, la musique a le pouvoir de " rassembler " et "nous espérons que le festival Africa Together apportera un regain d'espoir et un nouvel élan contre cette dangereuse maladie".

Du même avis que ce dernier, Jocelyne Muhutu-Rémy, responsable des partenariats médiatiques stratégiques Facebook pour l'Afrique subsaharienne, a fait remarquer: "Le pic de l'utilisation des outils en ligne pendant la pandémie de Covid-19 montre l'utilité sociale des plateformes numériques dans les moments difficiles. Nous sommes témoins de nombreuses initiatives solidaires de la part d'artistes qui rassemblent leurs communautés sur Facebook Live".

Le concert virtuel Africa together permettra aux gens d'en savoir plus sur la lutte contre Covid-19, tout en profitant des divertissements de leurs artistes africains préférés. "Nous allons transmettre la joie de vivre, sans risque de transmission du virus", a-t-il encore assuré.

Le communiqué du CICR, souligne par ailleurs, que cet événement n'est qu'un aspect parmi d'autres de la contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de Facebook à la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain.

Fort d'un réseau de plus de 1,5 million de volontaires et de membres du personnel sur le continent africain, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est en première ligne pour combattre le Covid-19 au sein des communautés.

Il organise des campagnes d'information, soutient les centres de santé et leurs agents par le biais de formations. Dans certaines régions d'Afrique, le Covid-19 s'ajoute à d'autres crises liées aux conflits, à la violence ou aux catastrophes climatiques déjà présents.

Pour ce qui du réseau social Facebook, il poursuit sa collaboration avec les gouvernements des pays de l'Afrique subsaharienne. Le réseau social s'allie à des ONG et agences de santé qui utilisent activement les plateformes pour partager des informations exactes sur le Covid-19.