Tunisie: Le pays parmi les meilleures destinations touristiques dans le monde durant la période post-covid19

Le magazine américain et le site électronique « Forbes » indiquent que la Tunisie compte parmi les sept pays pouvant se positionner parmi les meilleures destinations touristiques dans le monde durant la période post-covid.

Le magazine a rappelé que la Tunisie est un pays ouvert sur les côtes méditerranéennes, disposant de monuments historiques et d'une cuisine maghrébine appréciée. Elle se présente comme une destination touristique privilégiée et se distinguée par une riche culture maghrébine.

La Tunisie qui a réussi jusqu'ici à attirer plus de 9 millions de touristes figure parmi les pays les moins exposés à la propagation de l'épidémie coronavirus bien que proche des pays les plus touchés en Europe (plus de 1000 cas dont la plupart ont guéri).

Le ministère du Tourisme a édicté, dans le cadre de la politique de l'Etat visant la réouverture des constructions touristiques, un protocole sanitaire pour se réagir contre cette pandémie au niveau des unités hôtelières et les sites touristiques.

Le magazine américain a ajouté que pour les touristes attendus cette saison, les côtes du pays sont considérées comme des sites attractifs caractérisées par des plages sablonneuses proches de la capitale de Tunis.

Pour les amateurs de l'histoire et des civilisations humaines, les monuments de Carthage représentent l'un des plus riches sites en trésors qui méritent d'être visités alors que les aventuriers les plus audacieux peuvent voyager au sud vers le Sahara où ils peuvent prendre connaissance du reste des habitations berbères.

La liste des sept pays sélectionnés par le magazine « Forbes », en tant que destinations touristiques d'avenir, comprennent l'Ethiopie, l' Iran, Myanmar (Burma), la Georgie, les Philippines, la Slovénie et la Tunisie.

Le gouvernement tunisien projette la réouverture de la circulation entre les gouvernorats à partir du 4 juin 2020, signe de rétablissement de la situation sanitaire dans le pays, en attendant la réouverture des frontières le 27 juin 2020, après leur fermeture le 22 mars 2020, date du confinement total.

Le tourisme tunisien avait le vent en poupe après l'amélioration de la sécurité dans le pays qui a vu une affluence de touristes étrangers venant des marchés traditionnels et des algériens. Cette relance a été précédée par une période de marasme caractérisée par des attaques terroristes.

« Forbes » compte parmi les médias américains qui fournissent des informations financières et économiques et prépare des statistiques sur les comptes des personnes les plus nanties dans le monde. Il dispose de sept versions de différentes langues.