Afrique: Comment le Grand Confinement a sauvé des vies

Depuis le premier signalement de l'épidémie de COVID-19 à Wuhan, en Chine, fin décembre 2019, la maladie s'est propagée dans plus de 200 pays et territoires.

Faute de vaccin ou de traitement efficace, les gouvernements du monde entier ont réagi en instaurant des mesures sans précédent d'endiguement et d'atténuation - le Grand Confinement. Ces mesures ont entraîné de fortes pertes économiques à court terme et le pire déclin que l'activité économique mondiale ait connu depuis la Grande Dépression. Ont-elles porté leurs fruits ?

Notre analyse, basée sur un échantillon mondial, indique que les mesures d'endiguement, en réduisant la mobilité, ont très bien réussi à aplatir la « courbe de la pandémie » À titre d'exemple, les strictes mesures d'endiguement mises en place en Nouvelle-Zélande - restrictions frappant les rassemblements et les événements publics instaurées alors que le nombre de cas était inférieur à dix, suivies de la fermeture des écoles et des lieux de travail ainsi que l'ordre donné à la population de rester chez soi à peine quelques jours plus tard - ont sans doute réduit le nombre de décès de plus de 90 % par rapport à un niveau de référence sans aucune mesure. Autrement dit, dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, les décès confirmés dus à la COVID-19 auraient été au moins dix fois plus nombreux qu'en l'absence de strictes mesures d'endiguement.

L'intervention et l'endiguement précoces mesurés par le nombre de jours au bout duquel un pays a instauré des mesures de confinement après une épidémie significative, c'est-à-dire le délai de riposte des systèmes de santé publique dans le jargon épidémiologique, ont joué un rôle notable dans l'aplatissement de la courbe. Les pays, comme le Viet Nam, qui ont été les plus rapides à mettre en place des mesures d'endiguement ont enregistré une réduction du nombre moyen de contagions et de décès de respectivement 95 % et 98 %, ce qui a jeté les bases de la croissance à moyen terme.

L'effet des mesures d'endiguement a également varié en fonction des caractéristiques nationales et sociales. L'impact a été plus marqué dans les pays où un temps plus froid pendant l'épidémie a produit des taux d'infection plus élevés et où la population était plus âgée, et donc plus vulnérable à l'infection. À l'inverse, un solide système de santé et une moindre densité de population ont renforcé l'efficacité des stratégies d'endiguement et d'atténuation en facilitant leur mise en œuvre et leur contrôle. La réaction de la société civile aux restrictions légales à elle aussi joué un rôle. La réduction du nombre de cas et de décès a été plus forte dans les pays où les mesures d'endiguement ont réduit la mobilité, et donc entraîné une plus grande distanciation sociale.

Enfin, nous avons examiné si l'effet varie en fonction du type de mesures d'endiguement. Nombre de ces mesures ont été introduites simultanément dans le cadre de la riposte nationale pour limiter la propagation du virus, de sorte qu'il est difficile de pointer la plus efficace. Néanmoins, nos résultats indiquent que bien que toutes les mesures aient contribué à sensiblement réduire le nombre de cas et de décès dus à la COVID-19, l'ordre donné à la population de rester chez soi semble avoir été relativement plus efficace.

Nos estimations empiriques fournissent une évaluation raisonnable de l'effet causal des mesures d'endiguement sur les cas d'infection à la COVID-19 et les décès, qui nous conforte dans l'idée que le Grand Confinement, malgré ses considérables coûts économiques à court terme, a sauvé des centaines de milliers de vies. En dernier ressort, l'évolution de la crise sanitaire mondiale et le sort de l'économie mondiale sont inextricablement liés : la lutte contre la pandémie est une nécessité pour le redémarrage de l'économie.

