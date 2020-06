Congo-Kinshasa: Pour un cadre juridique inédit dédié aux Startups - Mabunda s'engage à soutenir Ingenious City

La Présidente de la Chambre basse du parlement, Mme Jeanine Mabunda Lioko a effectué une descente enrichissante dans le complexe Ingenious City, où elle a visité les jeunes entrepreneurs encadrés par un incubateur qui initie plusieurs jeunes porteurs des projets dans l'univers entrepreneurial.

Tenez ! Ces jeunes gens, pétris de talents, ont saisi cette occasion pour solliciter de Mme Jeanine Mabunda Lioko un accompagnement de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre d'un cadre juridique inédit dédié aux startups afin de promouvoir efficacement la promotion de l'entreprenariat des jeunes en RDC.

Cette visite qui fait suite à celle du Député national Patrick Muyaya, Président du réseau des jeunes entrepreneurs et celle du Premier Vice-président du Sénat Samy Badibanga, a permis à la deuxième personnalité de la RDC, dans le cadre de sa politique de proximité et de l'écoute du peuple, à s'engager en faisant le plaidoyer pour que ce genre d'incubateurs soit bénéficiaire d'une loi qui pourra leur accompagner. «C'est important que l'Assemblée nationale s'y intéresse parce que finalement, les jeunes c'est 70% de la population. Alors ce que nous on peut faire comme Assemblée nationale, c'est de voir s'il y a des lois qui peuvent aider, faciliter le développement de ces jeunes entrepreneurs et là, ils nous ont parlé de Startup Act qui est un acte juridique qui facilite la vie des jeunes entrepreneurs, cela a été appliquée en Tunisie et au Sénégal, j'étais curieuse de savoir comment cela se passait... On doit refaire toute notre chaîne de production locale et ces jeunes ont des idées... », a déclaré Mme Mabunda après les échanges.

François Ngenyi, Co- fondateur d'Ingenious City, est revenue longuement sur la mise en place de ce cadre juridique qui pourrait aider énormément les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs projets. Dans son élan, il a laissé entendre qu'actuellement, Ingenious City mise sur deux programmes dans lesquels les jeunes entrepreneurs sont impliqués : "Orange Corner" financé par le Royaume de Pays Bas et "Tujenge Stemafrica" financé par l'ONU via ONU-femmes. Pour sa part, la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, a promis de faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin que les jeunes entrepreneurs puissent bénéficier des fonds définis par la banque Centrale du Congo, bénéficier des Fonds de Promotion des Investissements (FPI) pour financer les Petites et Moyennes entreprises.

Quid du Startup Act ?

Le Startup Act est un cadre juridique inédit dédié aux Startups devant leur permettre, entre autres, de bénéficier de dispositions fiscales, de facilitations administratives ; d'accompagnement ; d'avantages douaniers ; d'accès au crédit, aux financements publics et privés ; d'accès aux marchés publics et de toutes autres informations. Deux pays africains ont déjà adopté une telle loi qui balise le chemin des jeunes entrepreneurs. A savoir : la Tunisie et le Sénégal. Les deux pays l'ont déjà adoptée et en RDC, plusieurs acteurs de l'écosystème y travaillent avec la participation du Président de réseau des jeunes parlementaires, Patrick Muyaya.

Focus sur Ingenious City

Ingenious City est une plaque tournante où les acteurs du changement en RDC peuvent se connecter et créer ensemble des solutions d'impact. Cette boite offre son espace de 1200 m² pour le Coworking, les programmes et les événements à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Ingenious City poursuit trois missions essentielles dans le monde entrepreneurial : Former ; Promouvoir et Connecter. Dans le chapitre de la formation, l'incubateur que chapeaute François Ngenyi travaille sur les compétences entrepreneuriales et à un nouvel état d'esprit. Dans le chapitre de la promotion, Ingenious City initie à l'esprit d'entreprise comme activité professionnelle, passionnante et motivante. Et enfin, dans le secteur de la connexion, l'objectif poursuit par Ingenious City est de connecter les bons acteurs de l'écosystème entre eux.

Pour ce faire, les responsables de ce grand incubateur qui a vu le jour en 2018 visent de former plus de 1200 entrepreneurs qui pourront faire preuve d'une confiance accrue, de compétences, d'aptitudes et de capacité de leadership.