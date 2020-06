Malawi: Rendre l'éducation sûre pour les enfants atteints d'albinisme au pays

Au Malawi, où les enfants atteints d'albinisme sont victimes d'attaques, voire de meurtres rituels, le fait d'aller à l'école peut les exposer à des dangers mortels. Les Nations Unies contribuent à rendre les écoles plus sûres pour ces élèves vulnérables.

Chinsisi Jafali, 14 ans, atteint d'albinisme, sait qu'aller à l'école est une possibilité risquée, mais c'est un risque qu'il est prêt à prendre. "J'ai six frères et sœurs qui sont tous pris en charge par ma mère", dit-il. "Ma mère a eu beaucoup de mal à s'occuper de toute la famille. Son combat pour notre survie me motive à aller à l'école et à travailler dur, afin que je puisse aider ma famille à l'avenir".

Au Malawi, une personne sur 130 est atteinte d'albinisme, soit plus de 134 000 au total. Parmi eux, 40 % (environ 53 000) sont en âge d'aller à l'école primaire et secondaire. Pourtant, le fait d'aller à l'école les met potentiellement en grave danger. Dans certaines communautés, ils sont attaqués ou même tués pour les parties de leur corps dont on pense à tort qu'elles possèdent des pouvoirs magiques. Au cours des cinq dernières années, plus de 160 cas d'assassinats et d'autres violations des droits de l'homme contre des personnes atteintes d'albinisme ont été signalés dans le pays, des cas similaires se produisant également dans les pays voisins, la Tanzanie et le Mozambique.

"Certains parents ont tellement peur d'envoyer leurs enfants albinos à l'école que moins d'enfants albinos ont accès à l'éducation", déclare Maria Jose Torres, coordinatrice résidente des Nations Unies, la plus haute Responsable Humanitaire des Nations Unies au Malawi. Elle souligne également que, comme beaucoup d'entre eux sont malvoyants, le manque d'écoles offrant une éducation spécialisée limite également leurs chances de recevoir une éducation de qualité.

La lutte pour la survie, et la scolarisation

Malgré leur situation, de nombreux garçons et filles atteints d'albinisme défient les probabilités de rester à l'école à la recherche d'un avenir meilleur. Chinsisi, qui est originaire du village de Kunaunje dans le district de Salima, dans la région centrale du Malawi, est l'un de ces enfants courageux.

Lorsque Chinsisi a perdu son père à l'âge de 4 ans, de nombreuses personnes dans son village ont pensé que son avenir était terminé. Etre élevé par une mère célibataire dans une famille pauvre allait toujours être difficile, en particulier avec l'agriculture de subsistance à petite échelle comme seul moyen de survie tangible.

Dix ans plus tard, Chinsinsi étudie maintenant dans une école primaire du district : normalement, à son âge, il aurait dû terminer ses études primaires, mais il n'est pas rare au Malawi d'avoir des enfants plus âgés dans les classes inférieures en raison de l'abandon, du retard dans l'entrée à l'école, des redoublements et d'un soutien scolaire insuffisant.

"J'ai redoublé certains cours parce que j'avais du mal à apprendre à cause de mon problème de vue. Je ne pouvais pas voir clairement les choses que les enseignants écrivaient au tableau. Mais maintenant, je suis assis devant et les enseignants écrivent en plus grosses lettres qu'avant pour que je puisse lire correctement. Mes performances en classe se sont améliorées, ce qui me fait sentir bien", dit-il.

Créer un cadre d'apprentissage sûr

Grâce à une collaboration entre l'école et la communauté, dans le cadre du programme conjoint sur l'éducation des filles (JPGE), soutenu par les Nations Unies et le gouvernement norvégien, des élèves comme Chinsisi étudient désormais dans un environnement plus sûr. Cela a impliqué l'engagement de l'école, de la communauté locale et de la police dans des efforts pour mettre fin à la violence contre les filles et les enfants albinos.

Ils ont également appris aux élèves à se protéger : dans le cadre du programme, Chinsisi et d'autres élèves albinos ont reçu un dispositif d'alarme pour alerter les gens et les autorités de sécurité lorsqu'ils sont confrontés à des attaques. "Avant de recevoir l'alarme, j'avais très peur quand j'allais à l'école et j'avais du mal à me concentrer sur mes études. Maintenant, c'est l'une de mes armes contre toute menace qui se présente à moi", dit-il.

"Les enfants handicapés avaient l'habitude d'avoir une faible assiduité et de mauvais résultats, mais cela a changé", dit le directeur de l'école, Vincent Selemani. "Chinsisi est l'un des élèves qui bénéficient d'un cadre d'apprentissage amélioré et plus sûr. Il peut désormais quitter sa maison à pied et rester à l'école sans se soucier de sa sécurité".

L'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit

"Pour tout enfant, où qu'il soit, l'éducation n'est pas un luxe. C'est une nécessité et un droit fondamental, quel que soit leur statut", déclare Mme Torres, de l'ONU. "Éduquer les filles et les enfants atteints d'albinisme nous aide à ne laisser personne derrière nous."

"L'éducation crée des entrepreneurs, une main-d'œuvre qualifiée, plus de consommateurs et des communautés plus prospères. Une adolescente en bonne santé, instruite et autonome, ou un enfant atteint d'albinisme, a le potentiel unique de briser le cycle de la pauvreté pour elle-même, sa famille et son pays".

Depuis la mise en place du programme, qui soutient les écoles des districts de Salima, Dedza et Mangochi, le taux d'abandon scolaire est passé d'environ 16 % à environ 5 %. En plus de mettre fin à la violence et d'améliorer la qualité de l'apprentissage, le programme fournit des repas scolaires à des élèves comme Chinsisi, qui autrement souffriraient de la faim, et favorise l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes afin de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes.