Cote d'Ivoire: En campagne pour le RHDP/Port-Bouët - Siandou Fofana rend une visite de courtoisie à la communauté Agni d'Anani

Accompagné d'une forte délégation, M. Siandou Fofana, coordonnateur régional du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Port-Bouët a rendu une visite de courtoisie à la communauté Agni du quartier Anani, le 1er juin dernier.

La rencontre s'est déroulée dans un cadre purement convivial et familial. Fils de l'est de la Côte d'Ivoire, Siandou Fofana a répondu à la sollicitation des siens installés à Port-Bouët. « Nous avions initié cette rencontre pour parler directement à notre fils, notre frère.

Nous sommes vraiment heureux que M. le ministre Siandou Fofana ait fait le chemin jusqu'à nous. Comme on le dit en Afrique, le sang ne perd pas », a soutenu le doyen Morou Ouattara, hôte du jour.

Mais derrière la famille, les Agni d'Anani ont voulu clairement signifier leur soutien à leur fils, le coordonnateur régional RHDP de leur commune. Ils ont donc créé le cadre pour se retrouver avec les responsables du parti présidentiel.

Cela tombe bien car, M. Siandou Fofana mobilise tous azimuts à Port-Bouët à l'occasion de la mise en place des comités de base et des structures de gestion du RHDP. « Mes parents ont voulu nous témoigner leur soutien et surtout nous encourager à mener le bon combat.

Par leur acte, ils nous démontrent leur détermination et surtout montrer une fois de plus qu'ils sont en avant de ce combat et que nous pouvons compter sur eux.

Ils vont prendre leurs bâtons de pèlerin pour aller à la conquête d'éventuel électeur qu'ils vont mobiliser dans leur communauté », a soutenu, le ministre du Tourisme et des Loisirs.

Egrenant leurs doléances, les Agni d'Anani ont fait part au ministre Fofana de leurs difficultés à réunir tous les papiers pour leur enrôlement.

Tout en promettant de les aider, le coordonnateur régional RHDP de la commune balnéaire a traduit toute sa reconnaissance à ses parents pour cette rencontre et pour l'intérêt qu'ils portent à son parti.

« Je voudrais dire merci aux Agni d'Anani pour leur soutien et leur adhésion pleine et entière au RHDP. Nous sommes effectivement dans une phase de pré-collecte des dossiers permettant de faire tout ce qu'il y a comme document permettant d'être qualifié à la qualité d'électeur. On est électeur que si on a la qualité de national.

Qui s'obtient par le certificat de nationalité et la carte nationale d'identité (CNI). Nous allons mobiliser tout le monde et battre le rappel des troupes pour se faire enrôler. Il ne faut pas qu'ils manquent à l'appel du 10 au 24 juin pour la révision de la liste électorale.

Que tous soient mobilisés pour être des acteurs réels qui vont exprimer leurs voix pour notre candidat, notre champion au soir du 31 octobre 2020 », a souhaité Siandou Fofana.

Pour faire face aux difficultés actuelles et prochaines, le ministre du Tourisme et des Loisirs a promis mettre à la disposition des populations d'Anani , un fonds qui sera logé au niveau dans une banque. Administré par un professionnel, le fonds leur sera alloué sous forme de prêt.

«Je dis merci à mes parents pour leur soutien, leur chaleur. On a des liens inéluctables et traditionnels, des liens d'affection et de famille.

Ce sont ces liens qui fondent les raisons qui nous ont amenés à être présent ici à Anani ce jour 1er juin », a souligné le coordonnateur régional RHDP de Port-Bouët avant de prendre congés de ses hôtes.