Cote d'Ivoire: Sidi Touré - "Vous mobiliser massivement pour que, Amadou Gon Coulibaly et le Rhdp puissent gagner au premier tour"

Le samedi 30 mai 2020, le ministre Sidi Tiémoko Touré, Coordinateur général du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de Gbêkê 3 (Béoumi et Sakassou), a engagé les responsables du parti à Béoumi et Sakassou à "investir" le terrain en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

À quelques mois de cette élection, il multiplie les initiatives dans l'objectif de garantir la victoire du candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly.

Au nombre des actions à coordonner incessamment a-t-il dit, figure en bonne place, l'adhésion de plus de populations au RHDP et le processus d'identification, d'inscription des militants sur le listing électoral en cours.

Dans la matinée du samedi 30 mai, au siège du RHDP à Béoumi, Sidi Touré a exhorté ses collaborateurs à travailler avec responsabilité et en équipe.

Il leur a recommandé de multiplier les initiatives pour amener les populations particulièrement les jeunes et les nouveaux majeurs à prendre une part active à l'opération d'identification et d'enrôlement afin de permettre au RHDP de gagner les futures batailles électorales.

"Je vous exhorte à vous mobiliser massivement pour que notre champion toutes catégories, Amadou Gon Coulibaly et le RHDP puissent gagner au premier tour, l'élection présidentielle qui aura lieu dans seulement quelques mois.

C'est Amadou Gon Coulibaly, le candidat du Président Alassane Ouattara et du RHDP. Pour ce faire, vous devez aller partout dans le département de Béoumi pour sensibiliser les populations à se faire établir leurs documents administratifs et à se faire inscrire sur le listing électoral afin de prendre part à cette victoire nationale", a déclaré Sidi Touré, assurant ses hôtes de tout son soutien pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions afin de permettre aux militants, aux sympathisants et aux nouveaux majeurs de disposer de documents administratifs nécessaires pour s'inscrire sur le listing électoral.

À Sakassou dans l'après-midi du samedi, le ministre Sidi Touré, coordonnateur général RHDP de Gbêkê 3 a, également mis à contribution les chefs traditionnels, chefs de communautés et les populations du Oualèbo pour la sensibilisation de leurs proches sur l'opération d'identification et de l'enrôlement.

C'était au cours de la cérémonie de présentation des membres de la coordination départementale RHDP de Sakassou. Une coordination dirigée par Dr. Konan Yoboué.

Cette cérémonie a eu lieu au foyer des Jeunes, où les militants et sympathisants du RHDP venus de toutes les sous-préfectures de Sakassou, se sont réunis pour marquer leur "adhésion" aux idéaux du Président de la République, Alassane Ouattara ainsi qu'a la nomination de Sidi Tiémoko Touré comme coordonnateur régional de Gbêkê 3 (Béoumi et Sakassou). Partout où il est passé le porte-parole du gouvernement a affûté les armes en vue de la victoire du RHDP et a insisté sur la cohésion sociale et l'unité.

À l'issue de ses différentes rencontres, Sidi Tiémoko Touré s'est dit très confiant quant à la victoire du RHDP avec Amadou Gon Coulibaly au regard a-t-il expliqué, du travail abattu par ses collaborateurs et les militants de sa coordination.

"Nous sommes heureux de la détermination de nos militants à relever le défi de la prochaine élection présidentielle avec notre candidat Amadou Gon Coulibaly.

Cela ne peut aboutir que dans un esprit de paix, de rassemblement et de solidarité car nous sommes riches de nos différences.

Ce sont nos différences qui peuvent nous permettre de marquer le but de la victoire au soir du 30 octobre 2020", a souligné Sidi Tiémoko Touré. Pour rappel, l'opération de renouvellement de la carte nationale d'identité a débuté le 17 février 2020.