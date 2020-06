Cote d'Ivoire: Enrôlement et identification à Bouaké/Paul Dakuyo - "Il ne faut pas laisser mettre à mal cette opération"

Le foyer des Jeunes de Bouaké-Koko a servi de cadre, le mercredi 27 mai 2020, à la cérémonie de sensibilisation et d'informations des chefs de communautés et de leaders de jeunesse et de femmes sur le processus d'identification et de l'enrôlement.

Cette rencontre s'est tenue dans le respect des mesures-barrières contre le Covid-19. À cette occasion, le premier adjoint au maire de Bouaké, Dr Paul Dakuyo, représentant le ministre des Transports Amadou Koné, initiateur de la rencontre a, au nom du ministre, exhorté les chefs de communautés, les leaders d'opinion, de jeunesse, de femmes et les nouveaux majeurs à adhérer massivement à l'opération d'établissement des pièces administratives (carte nationale d'identité, certificat de nationalité, extrait d'acte de naissance), utiles pour l'inscription sur les listes électorales .

"Le recensement électoral n'est pas une affaire de parti politique, religieuse ou ethnique, mais une affaire de citoyenneté. Vous devez sensibiliser vos proches et familles à aller se faire recenser et à faire l'extrait acte de naissance de leurs enfants.

Le ministre Amadou Koné vous exhorte, vous chefs de communautés, femmes et jeunes de Bouaké, notamment les nouveaux majeurs, à vous mobiliser et à vous approprier cette opération et surtout celle dite spéciale de délivrance de certificat de nationalité qui vous permettra à vous et à vos proches de s'inscrire massivement sur la liste électorale à venir", a dit Dr Paul Dakuyo.

Cette initiative du ministre des Transports, au dire du Dr Paul Dakuyo, marque l'engagement des cadres de Bouaké dans les préparatifs pour la prochaine élection présidentielle.

C'est pourquoi, Dr Paul Dakuyo a invité ses interlocuteurs à continuer à œuvrer pour la paix, la cohésion, entente et l'unité pour la victoire du RHDP au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2020.

"Il ne faut pas laisser les vendeurs d'illusions, les oiseaux de mauvais augure ou les diviseurs mettre à mal cette opération d'identification et de l'enrôlement sur le listing électoral", a souligné Dr Paul Dakuyo.

Au nom des populations, Bema Diomandé dit Ben, président de l'union des chefs de communautés, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour une réussite totale de cette opération à Bouaké mais également à maintenir la flamme de la cohésion entre les populations.

À Bouaké, afin de mener à bien l'opération d'identification et de délivrance d'extraits acte de naissance, le maire de la commune, Nicolas Youssouf Djibo a facilité l'obtention des extraits de naissance en installant des centres de collecte dans l'ensemble des maternités de la commune. Il a également favorisé l'établissement des extraits de naissance.