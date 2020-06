Congo-Kinshasa: Justice - Jean-Paul Mukolo Nkokesha a prêté serment

Conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Mukolo Nkokesha, a prêté serment hier, mardi 2 juin 2020, devant le Président de la République, Félix Tshisekedi, les deux Présidents de deux Chambres du Parlement à savoir, Alexis Thambwe Mwamba et Jeanine Mabunda ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature, selon les dispositions recommandées par le Comité de pilotage de lutte contre la covid19. La conseillère principale du Chef de l'Etat au collège juridique, Nicole Ntumba Bwatshia, a rappelé toutes les dispositions juridiques qui sous-tendent la cérémonie du jour avant de décliner la biographie de l'homme à l'honneur.

Drapeau national tenu par la main gauche et la droite levée, Mukolo Nkokesha a prêté serment devant le Chef de l'Etat qui en a pris acte conformément aux lois du pays. Une cérémonie solennelle qui s'est terminée par la signature et la lecture du procès-verbal de prestation de serment. «Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo ; remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées», a juré le nouveau Procureur Jean-Paul Mukolo.

Pour sa part, le Chef de l'Etat a pris acte de cette prestation de serment. Ladite cérémonie s'est déroulée à l'hémicycle du Palais du peuple en présence des Députés nationaux et Sénateurs.

Qui est Jean- Paul MUKOLO NKOKESHA ?

Né le 08 septembre 1960, ce natif de Tshikapa a passé plus de la moitié de sa vie à servir la nation au sein du pouvoir judiciaire. Ce, après avoir obtenu avec brio tour à tour un graduat et une licence en droit public à l'Université de Kinshasa suivi d'un master avant de devenir doctorant dans la même filière à l'Université d'Afrique du Sud où il a appris à parler couramment l'anglais. A 19 ans déjà, soucieux de transmettre le savoir aux plus jeunes, Mukolo a commencé à enseigner à l'Institut Bunkonde au Kasaï Central, de 1979 jusqu'à 1981.

Passionné par ce métier, il a repris de donner cours, mais cette fois-ci à l'UNIKIN à partir de 1993 à ce jour. Donc, plusieurs magistrats qui prestent aujourd'hui ont bénéficié du savoir transmis par ce fervent défenseur des droits de l'homme. En chrétien convaincu, l'homme ne cesse de citer le nom de Jésus-Christ comme sa première source d'inspiration et d'élévation. Il convient de signaler que Jean-Paul Mukolo a été nommé à ce poste par Ordonnance de Félix Tshisekedi depuis le 6 février dernier.