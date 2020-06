Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé - Le Cap Udd exhorte le gouvernement à prêter attention à leur retour au pays

document

La Cour pénale internationale (Cpi), dans son communiqué du jeudi 28 mai 2020, a informé la communauté nationale et internationale de l'assouplissement des restrictions à la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, leur accordant ainsi la liberté de tous mouvements.

Le Cap unir pour la démocratie et le développement (Cap Udd) se réjouit de cette décision et demande au gouvernement ivoirien de regarder la question du retour au pays du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé avec la plus haute attention et ce, dans les meilleurs délais car, cela contribuera certainement à une véritable réconciliation entre les filles et fils de notre nation, gage de cette cohésion sociale que les Ivoiriens appellent de tous leurs vœux.

Le Cap unir pour la démocratie et le développement (Cap Udd) saisit cette heureuse occasion pour demander à toute l'opposition ivoirienne de voir, en ce signe divin, l'opportunité de se rassembler afin d'être plus forte dans l'unité et créer démocratiquement les conditions d'un apaisement total de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan le 30 mai 2020

P. le président et Po

La première vice-présidente