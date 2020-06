Madagascar: Transparency international - « Les ressources naturelles gangrenées par la corruption »

Face à l'exploitation illicite de nos ressources naturelles, la coalition nationale de plaidoyer environnemental et l'association Transparency International ont décidé d'unir leurs efforts à travers une convention de partenariat.

A elles de constater que les ressources naturelles sont gangrenées par la corruption à Madagascar. Elles ont ainsi décelé des trafics en tous genres, portant notamment sur les mines, forêts, ressources halieutiques et même les aires protégées exploitées par des individus peu scrupuleux qui bénéficient souvent d'une protection politique garantissant leur impunité. Une gabegie inadmissible qui génère non seulement des injustices et des inégalités sociales, mais aussi la destruction accélérée du patrimoine naturel du pays. Notons que l'objectif de cette convention est de travailler ensemble de façon stratégique pour lutter contre le trafic des ressources naturelles et la corruption à Madagascar, via notamment des échanges d'informations, des investigations communes et des actions de plaidoyer conjointes.