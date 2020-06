Madagascar: Musique - Oladad renouvelle « Managnandro »

Oladad garde toujours la ligne; celle de participer à la valorisation du patrimoine musical d'une aire culturelle pivot représentée par Fianarantsoa grâce à son single « Managnandro ».

Une claque musicale, sortie le 27 mai, capable de contourner le marasme culturel et social de ces derniers temps. En temps de crise, il faut s'accorder que le « Dombe », inspiré des rythmes du terroir du groupe humain Betsileo, rappelant plus une boisson énergisante à la caféine et au rhum artisanal, est une trouvaille à hauteur humaine.

Cela va sans dire que « Managnandro » est une chanson populaire dont les origines et le cru datent d'un autre siècle. Une bénédiction en musique pour celui qui part des champs pour atteindre les lumières des grands restaurants et les strasses. De quoi penser à l'après-confinement. Tout le monde va devoir cravacher pour avoir son « Managnandro » ou sa part de jour, de soleil, dans les mois à venir. Heureusement qu'Oladad a repris ce morceau intemporel. Voilà aussi qui annonce un groupe qui tente d'apporter un réalisme participatif.

Sans doute, il est temps de relever la tête dans le monde de la musique. Et de plus en plus d'artistes commencent à le reconnaître quand rien ne donne aucune perspective de sortie abordable. Avec « Managnandro », on aura à danser pour les fêtes nationales et les festivités de fin d'année.