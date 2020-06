Afrique: Rugby Africa - Plus de compétition internationale pour cette année

Face à cette crise sanitaire mondiale, Rugby Africa se résout à annuler la saison 2020, notamment les compétitions internationales, y compris celle de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui devait initialement commencer le 30 mai. Cette décision est prise suite à un accord avec les fédérations consultées les 7 et 8 mai derniers.

En effet, Rugby Africa a précisé dans son communiqué que quatre grandes raisons l'ont motivé à annuler les matches internationaux. D'abord, les interdictions actuelles de voyager, d'organiser des rassemblements publics et d'événements sportifs dans toute l'Afrique, qui rendent peu probable la reprise des compétitions sur le continent d'ici la fin de l'année.

Ensuite, tous les pays d'Afrique ne lèveront les restrictions ni en même temps ni de la même manière, ce qui compromettrait la participation de certains pays. Les coûts liés aux déplacements devraient augmenter de manière significative.

Enfin, les éventuelles exigences de quarantaine pourraient allonger considérablement le temps passé à l'étranger pour certains des athlètes. Pour Madagascar en particulier, les Makis auront encore plusieurs matches à jouer, si on ne cite que les matches contre la Namibie et la Zambie dans le cadre de la phase de groupe de la CAN et d'autres rencontres pour les Makis à VII. Pourtant, Malagasy Rugby ne restera pas les bras croisés et attendre la prochaine saison. Une réunion du comité exécutif s'est tenue hier à Ankorondrano. « On devrait anticiper les activités pour éviter la saison blanche.

Malgré le fait qu'on soit en cours de déconfinement progressif, nous allons entraîner nos joueurs, surtout ceux de l'équipe nationale. On devrait se préparer en avance et terminer les compétitions nationales afin qu'on puisse détecter les meilleurs joueurs. S'il y a des changements par rapport à cette décision, Madagascar sera toujours prêt », a fait savoir le directeur technique national (DTN) Antsoniandro Randrianorosoa.