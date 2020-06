Cote d'Ivoire: Identification et liste électorale - Siandou Fofana invite les populations à se faire enrôler

Le coordonnateur régional Rhdp de Port-Bouët, Siandou Fofana, a échangé, le lundi 1er juin, avec les figures importantes de la communauté agni d'Anani vivant dans la cité portuaire. Il était en compagnie d'une forte délégation.

Au cours de cette rencontre qui s'est voulue conviviale, Siandou Fofana a dit avoir répondu à l'invitation de ses " parents" qui voulaient lui témoigner leur attachement au Rhdp dont il porte la voix dans cette commune.

« Mes parents ont voulu nous témoigner leur soutien et surtout nous encourager à mener le bon combat. Par leur acte, ils nous démontrent leur détermination et surtout montrent, une fois de plus, qu'ils sont en avant de ce combat et que nous pouvons compter sur eux.

Ils vont prendre leur bâton de pèlerin pour aller à la conquête d'éventuels électeurs qu'ils vont mobiliser dans leur communauté », s'est-il réjoui.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a remercié ses interlocuteurs pour leur choix en faveur de l'alliance au pouvoir. « Je voudrais dire merci aux Agni d'Anani pour leur soutien et leur adhésion pleine et entière au Rhdp », s'est félicité Siandou Fofana.

Avant de les inviter à se mobiliser pour la victoire de sa formation politique à l'élection présidentielle d'octobre. Le coordonnateur régional Rhdp de Port-Bouët les a appelés à établir leurs pièces administratives dans l'optique de se faire enrôler sur la liste électorale.

« Nous sommes effectivement dans une phase de pré-collecte des dossiers permettant de faire tout ce qu'il y a comme document pour être qualifié à la qualité d'électeur.

On est électeur que si on a la qualité de national qui s'obtient par le certificat de nationalité et la Carte nationale d'identité (Cni). Nous allons mobiliser tout le monde et battre le rappel des troupes pour l'enrôlement.

Il ne faut pas qu'ils manquent à l'appel du 10 au 24 juin pour la révision de la liste électorale. Que tous soient mobilisés pour être des acteurs réels qui vont exprimer leurs voix pour notre candidat, notre champion, au soir du 31 octobre », a-t-il expliqué.

Morou Ouattara, au nom de la communauté agni d'Anani, a précisé que c'est dans cette perspective que la rencontre du jour a d'ailleurs été suscitée, en vue de s'entretenir avec lui et surtout lui demander de les aider à avoir lesdits documents. Le coordonnateur régional du Rhdp a promis de satisfaire à leur doléance.