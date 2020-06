Bénin: Création d'un réseau de 100 acteurs de l'innovation et entrepreneurs pour renforcer la lutte contre la COVID-19

communiqué de presse

UNFPA Bénin et Sèmè City créent conjointement une Task Force d'innovation destinée à soutenir en urgence la lutte contre la COVID-19 et ses répercussions économiques au Bénin. Plus de 15 organisations nationales et internationales dont UNICEF, la Fondation MTN, Epitech, et BeniBiz un projet de l'ONG Technoserve ont déjà rejoint cette Task Force.

Cette initiative vient en complément aux actions mises en œuvre par l'État Béninois. Elle vise à trouver des solutions locales, innovantes et adaptées aux environnements socio-économiques et culturels du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest.

Sa vocation est également d'accroître ainsi la résilience économique des entrepreneurs et acteurs de l'écosystème d'innovation dont le rôle sera crucial autant dans la gestion de la crise que de l'après-crise.

« Il est important d'impliquer les populations dans la lutte contre la COVID-19 avec des solutions innovantes locales qui complètent les mesures préconisées par l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement du Bénin.

Cette Task Force combine l'expérience de l'UNFPA dans la prévention des infections auprès des populations avec le savoir-faire de Sèmè City en matière d'innovation et de technologie », précise Barbara Laurenceau, représentante de l'UNFPA au Bénin.

Dès l'annonce des premiers cas, les startups et innovateurs béninois se sont mobilisés de façon remarquable. 40 solutions ont été donc proposées par la Taskforce, dont 12 identifiées pour un prototypage rapide ou une accélération à travers un processus rigoureux d'incubation mis en place avec le cabinet PWC.

Les solutions les plus performantes bénéficieront d'un appui financier et d'un renforcement des capacités (conseil, soutien opérationnel) pour un passage à plus grande échelle. Le suivi-évaluation de l'ensemble des activités de la Taskforce est assuré par le cabinet Deloitte.

Les exemples ci-dessous démontrent l'étendue des solutions identifiées :

- X-OVER - Application mobile permettant de faire respecter les règles de distanciation et de retracer la chaîne de contacts grâce à la collecte des données par Bluetooth ;

- MAKERS229 AGAINST COVID - Conception et fabrication d'objets visant à améliorer et/ou faciliter les conditions de vie contre la COVID19 - masques, visières, respirateurs etc... à partir d'imprimantes 3D et selon des protocoles validés et testés ;

- ATINGAN - Production semi-industrielle locale d'un dispositif de lavage des mains actionnable par pédales et prototypage d'un dispositif d'aide à la respiration pouvant fonctionner dans un environnement dépourvu d'alimentation électrique.

En partenariat avec l'UNICEF, un volet d'appui technique et financier est également attribué pour accélérer au moins 10 innovations locales touchant particulièrement les thématiques de l'information, l'éducation à distance, la santé, l'économie solidaire et l'entraide sociale.

Retrouvez toute l'actualité de la Task Force Innov COVID-19 Bénin en temps réel sur le site web dédiée à cet effet (https://coronavirus.mysemecity.com/taskforce)