Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Les structures spécialisées du Rhdp se préparent pour encadrer les militants

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) prépare activement la présidentielle d'octobre. A cet effet, la direction de cette formation politique a décidé de former les animateurs des structures de la direction exécutive en charge des élections, les spécialistes de la direction exécutive en charge de l'implantation et de l'organisation, les structures des femmes et des jeunes, l'école du parti et la structure en charge des enseignants.

Toutes ces entités se sont réunies le samedi 30 mai, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à l'occasion d'un atelier de formation des formateurs.

Ce, en présence du ministre Mamadou Sanogo, directeur exécutif adjoint chargé des élections; d'Adama Coulibaly, directeur exécutif adjoint en charge de l'organisation et de l'implantation et de Ehui Agnéro Odette, présidente des femmes du Rhdp.

« Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Très probablement, elle va se tenir à bonne date.

En notre qualité de directeur exécutif adjoint en charge des questions électorales, nous nous devions de réunir nos structures, à l'effet de les instruire sur tout ce qu'il y a à faire dans les semaines à venir », a indiqué Mamadou Sanogo pour situer le cadre de l'atelier.

Il a souligné que le séminaire de formation des formateurs, qui réunit toutes les structures terrain, vise à former ces compétences du parti qui, à leur tour, formeront d'autres formateurs qui seront déployés dans les sous-préfectures, les villages et les hameaux pour distiller les connaissances acquises aux militants et sympathisants.

« Il nous faut constituer cette équipe qui va rester soudée pour préparer les élections jusqu'au 31 octobre. Elle aura ainsi la maîtrise de la journée du 31 octobre.

Ses actions se feront en synergie », a-t-il expliqué. Et d'ajouter qu'ils enverront des délégations dans tous les chefs-lieux de département à partir de cette semaine. Cette mission va se tenir du 5 au 8 juin.

Pour le directeur exécutif adjoint chargé des questions électorales, le Rhdp prépare sa victoire prochaine. « Quand vous voyez des séminaires se multiplier, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un parti qui prépare une autre voie d'accès au pouvoir.

Ce n'est que par les urnes. Nous voulons véritablement gagner, comme nous l'avons fait en 2010 et 2015. Nous voulons réitérer cela en 2020 », a soutenu le ministre Mamadou Sanogo.

Pour lui, la victoire ne pourra s'obtenir que si les sympathisants et militants se font enrôler et recenser. Raison pour laquelle il a surtout invité les nouveaux majeurs à se faire établir toutes les pièces afférentes à l'élection.

« Nous devons faire en sorte que les lieux de recensement soient pris d'assaut par les sympathisants à cause du bilan du Président Alassane Ouattara, de son Premier ministre et de tout le gouvernement.

Ceux qui n'ont jamais pris part au vote, nous les invitons à participer à cette compétition électorale qui se passera dans la paix, comme promis par le Président de la République », a-t-il appelé.

Convaincu que l'anticipation et la prudence doivent être le véritable garant de la victoire du Rhdp à la présidentielle du 31 octobre, il a insisté sur la complémentarité, la convergence et la cohérence des actions pour l'intérêt commun du parti.