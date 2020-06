Soudan: Le Canada annonce son intention de créer un fonds de soutien au développement au Soudan

Khartoum — Le Canada a annoncé son intention de créer un fonds pour soutenir des projets de développement au Soudan en l'an 2020, ce qui constitue une étape positive dans l'histoire des relations entre les deux pays.

La ministre canadienne du Développement international, Carina Gould, a affirmé lors d'un appel téléphonique avec la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Asmaa Mohamed Abdallah, la pleine solidarité du Canada avec le gouvernement du Soudan et son soutien continu au Soudan dans la lutte contre le coronavirus.

La ministre canadienne a évoqué l'attribution par le Canada de 19 millions de dollars au titre de l'aide humanitaire au Soudan pour 2020, avec une augmentation considérable par rapport à celle de l'année dernière.

De son tour, la ministre soudanaise des Affaires étrangères a remercié le gouvernement canadien pour le soutien qu'il a apporté au Soudan dans la lutte contre le coronavirus et a évoqué la situation sanitaire débilitante et les impacts sociaux et économiques négatifs causés par le coronavirus, demandant plus de soutien pour surmonter ces effets négatifs.

Asmaa a également remercié la ministre canadienne pour l'appel téléphonique et a affirmé la volonté du Soudan de consolider sa coopération avec le Canada dans le domaine économique et de bénéficier de ses riches capacités et expertises.