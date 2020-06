Soudan: Hamdok souligne l'importance d'établir des relations équilibrées fondées sur les intérêts

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok, a souligné l'importance d'établir des relations équilibrées fondées sur les intérêts, en particulier avec l'Égypte sœur et les pays du Golfe.

Lors de sa rencontre avec une délégation du Parti national fédéral unifié dirigée par le chef du parti en charge Al-Mak Ahmad Nour, Hamdok a appelé à la formation de partenariats stratégiques, en particulier que le Soudan a les potentialités nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire de ces pays.

"Pour atteindre les objectifs d'attraction des investissements, il doit y avoir de la transparence et de la lutte contre la corruption et le consentement mutuel entre les différentes parties, a indiqué Dr Hamdok."

Hamdok a salué le parti, son rôle et son histoire, soulignant son grand bonheur de la visite de la délégation, et a déclaré: "Cela a ouvert des horizons plus larges pour voir la scène politique".

Hamdok s'est concentré lors de la réunion sur les obstacles auxquels le gouvernement est confronté comme les grands problèmes dans la fonction publique, ainsi que sur les ambitions et les rêves des employés du régime précédent de rétablir le pouvoir et les héritiers accablés des problèmes causés principalement par la longueur de la durée de l'ancien régime.

Il a souligné que les différences et les contradictions au niveau des forces de liberté sont naturelles et attendues car il s'agit de la plus grande alliance dans l'histoire du Soudan.

Le chef du parti en charge, Al-Mak Ahmad Al-Nour, a souligné que les gains de la révolution ne devaient pas être négligés et que le travail devait se poursuivre pour soulager les souffrances des citoyens et a en même temps salué la décision d'augmenter les salaires en particulier pour les enseignants.